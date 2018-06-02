В Прикамье директор детского сада ответил в суде за синяки ребёнка

Руководство детского сада «Колосок» в Нытвенском районе наказали за бездействие при разрешении конфликта между родителями и воспитателем.

В декабре 2017 года местная жительница забирала ребёнка из садика и заметила у дочки на руках синяки. Женщина написала заявление на имя заведующей детским садом и попросила разобраться в случившемся.

«В нарушение требований закона, заявление родителя воспитанницы не было рассмотрено Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, заведующая ограничилась лишь беседой с каждым участником конфликта, письменный ответ на обращение матери не дан», — пояснили суть нарушения в прокуратуре Пермского края.

Считая, что руководство просто бездействует, мама обратилась в прокуратуру

По результатам проверки в отношении руководителя дошкольной организации возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Суд назначил директору детского сада административное наказание в виде предупреждения.