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В Прикамье директор детского сада ответил в суде за синяки ребёнка
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В Прикамье директор детского сада ответил в суде за синяки ребёнка 

АиФ Пермь 58 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Руководство детского сада «Колосок» в Нытвенском районе наказали за бездействие при разрешении конфликта между родителями и воспитателем.
В декабре 2017 года местная жительница забирала ребёнка из садика и заметила у дочки на руках синяки. Женщина написала заявление на имя заведующей детским садом и попросила разобраться в случившемся.
«В нарушение требований закона, заявление родителя воспитанницы не было рассмотрено Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, заведующая ограничилась лишь беседой с каждым участником конфликта, письменный ответ на обращение матери не дан», — пояснили суть нарушения в прокуратуре Пермского края.
Считая, что руководство просто бездействует, мама обратилась в прокуратуру.
По результатам проверки в отношении руководителя дошкольной организации возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Суд назначил директору детского сада административное наказание в виде предупреждения.
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