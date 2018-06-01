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В Некрасовке отметили День защиты детей
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В Некрасовке отметили День защиты детей 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В рамках Дня защиты детей в детском развивающем центре «Small-клуб» состоялся традиционный праздник «Выпускной в Смайлике».
Ребята активно участвовали в различных конкурсах на внимательность и сообразительность, пели песни на английском языке, читали стихи собственного сочинения, а юные театральные артисты подготовили маленький спектакль. Педагоги клуба были отмечены благодарственными письмами руководителей района, а будущие первоклассники получили на память от клуба памятные подарки.
Вместе с родителями ребята загадали заветные желания и выпустили шарики в небо.
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