В Некрасовке отметили День защиты детей

В рамках Дня защиты детей в детском развивающем центре «Small-клуб» состоялся традиционный праздник «Выпускной в Смайлике».

Ребята активно участвовали в различных конкурсах на внимательность и сообразительность, пели песни на английском языке, читали стихи собственного сочинения, а юные театральные артисты подготовили маленький спектакль. Педагоги клуба были отмечены благодарственными письмами руководителей района, а будущие первоклассники получили на память от клуба памятные подарки.

Вместе с родителями ребята загадали заветные желания и выпустили шарики в небо.