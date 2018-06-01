Ещё
В Тимирязевском провели праздник в честь Дня защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Тимирязевском провели праздник в честь Дня защиты детей 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Праздник «Город юных талантов» провели 1 июня на детской площадке по адресу Тимирязевская улица, д. 28. Устроителями мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей, выступили специалисты центра творчества «Гермес».
— Дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте, эстафете, мастер-классах, танцевальном флешмобе, веселой фотосессии, — поделился представитель «Гермеса».
Кроме того, собравшиеся увидели спектакль «Что сорока наболтала». Перед зрителями выступили ученики творческой студии «Фантазеры». (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Большой праздник для детей устроят 1 июня на Тимирязевской Азбуку безопасности преподали воспитанникам дошкольного отделения гимназии №1576 в Тимирязевском Собянин: Москвичи через "Наш город" решают 1,5 тысячи проблем ежедневно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности4
Помните ли вы Цоя: тест77
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина12
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение