В Тимирязевском провели праздник в честь Дня защиты детей

Праздник «Город юных талантов» провели 1 июня на детской площадке по адресу Тимирязевская улица, д. 28. Устроителями мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей, выступили специалисты центра творчества «Гермес».

— Дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте, эстафете, мастер-классах, танцевальном флешмобе, веселой фотосессии, — поделился представитель «Гермеса».

Кроме того, собравшиеся увидели спектакль «Что сорока наболтала». Перед зрителями выступили ученики творческой студии «Фантазеры». (мю)