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Монголия отмечает Международный день защиты детей
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Монголия отмечает Международный день защиты детей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
Улан-Батор, 1 июня /Синьхуа/ — Монголия сегодня отметила Международный день защиты детей. В стране начали отмечать этот день как официальный государственный праздник с 1996 года, и в рамках празднования этой знаменательной даты проводятся различные мероприятия, включая детские и юношеские выступления и спортивные конкурсы среди воспитанников дошкольного возраста.
В этот день сотрудники благотворительных организаций и волонтеры посетили детские дома, где провели воспитательные мастер-классы и вручили подарки детям.
По данным Национального статистического комитета Монголии, к концу 2017 года дети в возрасте до 18 лет составляли более 35 процентов трехмиллионного населения Монголии.
В 2017 году в Монголии насчитывалось 75 734 новорожденных, что на 4,6 процента меньше по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении Национального статистического комитета данной страны по случаю Международного дня защиты детей.
В Монголии матерям, родившим четыре или более детей и обеспечивающим надлежащий уход за их здоровьем, образованием, физическим, духовным и нравственным воспитанием, присуждается орден «Материнская слава».
В общей сложности 555 матерей по всей стране получили награду в эту пятницу.
Международный День защиты детей был учрежден в 1949 году. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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