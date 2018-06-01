Монголия отмечает Международный день защиты детей

Улан-Батор, 1 июня / Синьхуа / — Монголия сегодня отметила Международный день защиты детей. В стране начали отмечать этот день как официальный государственный праздник с 1996 года, и в рамках празднования этой знаменательной даты проводятся различные мероприятия, включая детские и юношеские выступления и спортивные конкурсы среди воспитанников дошкольного возраста.

В этот день сотрудники благотворительных организаций и волонтеры посетили детские дома, где провели воспитательные мастер-классы и вручили подарки детям.

По данным Национального статистического комитета Монголии, к концу 2017 года дети в возрасте до 18 лет составляли более 35 процентов трехмиллионного населения Монголии.

В 2017 году в Монголии насчитывалось 75 734 новорожденных, что на 4,6 процента меньше по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении Национального статистического комитета данной страны по случаю Международного дня защиты детей.

В Монголии матерям, родившим четыре или более детей и обеспечивающим надлежащий уход за их здоровьем, образованием, физическим, духовным и нравственным воспитанием, присуждается орден «Материнская слава».

В общей сложности 555 матерей по всей стране получили награду в эту пятницу.

Международный День защиты детей был учрежден в 1949 году. —0—