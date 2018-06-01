Центр толерантности, Московский институт психоанализа и поисковый отряд «Лиза Алерт» запускают лекторий по детской безопасности

12, 19 и 26 июня эксперты проектов проведут бесплатные очные и онлайн-встречи, на которых помогут взрослым разобраться в правилах безопасного поведения детей в мегаполисе и за городом. А главное — научат, как доступно донести эти правила до самих детей.

Семейные и кризисные психологи, а также спасатели поискового отряда расскажут, с какого возраста ребенка можно оставлять дома одного, как и когда можно отпускать одного на улицу, как научить его не уходить с чужими людьми, правильно обращаться с огнем… Всего в рамках трех лекций профессионалы разберут более 15 актуальных вопросов по детской безопасности.

Советуем родителям отнестись к этой информации с особым вниманием.

Ведь лето — не только один из самых прекрасных, но и один из опасных периодов в году.

Как отмечает директор Центра толерантности Анна Макарчук, именно во время каникул возрастает травматизм среди детей и подростков.

И очень важно, чтобы родители знали, что делать в экстренной ситуации и как себя вести, чтобы она не случилась.

Почитать о проекте и записаться на лекции можно здесь.

Фото: пресс-служба Центра толерантности