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Центр толерантности, Московский институт психоанализа и поисковый отряд «Лиза Алерт» запускают лекторий по детской безопасности
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Центр толерантности, Московский институт психоанализа и поисковый отряд «Лиза Алерт» запускают лекторий по детской безопасности 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
12, 19 и 26 июня эксперты проектов проведут бесплатные очные и онлайн-встречи, на которых помогут взрослым разобраться в правилах безопасного поведения детей в мегаполисе и за городом. А главное — научат, как доступно донести эти правила до самих детей.
Семейные и кризисные психологи, а также спасатели поискового отряда расскажут, с какого возраста ребенка можно оставлять дома одного, как и когда можно отпускать одного на улицу, как научить его не уходить с чужими людьми, правильно обращаться с огнем… Всего в рамках трех лекций профессионалы разберут более 15 актуальных вопросов по детской безопасности.
Советуем родителям отнестись к этой информации с особым вниманием.
Ведь лето — не только один из самых прекрасных, но и один из опасных периодов в году.
Как отмечает директор Центра толерантности Анна Макарчук, именно во время каникул возрастает травматизм среди детей и подростков.
И очень важно, чтобы родители знали, что делать в экстренной ситуации и как себя вести, чтобы она не случилась.
Почитать о проекте и записаться на лекции можно здесь.
Фото: пресс-служба Центра толерантности
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