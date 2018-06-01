Чек-лист детского омбудсмена Анны Кузнецовой

О победах

1. Спасла детей от контролеров

2. Избавила родителей от наказания за отказ от прививок

3. Обеспечила подгузниками детей заключенных

4. Поспособствовала выделению 15 млн рублей интернату в Брянской области

5. Инициировала фестиваль детских эссе «Письмо солдату»

О провалах

1. Рассказала о детских книгах, которые и «взрослым показывать страшно»

2. Не смогла запретить детям отказываться от тестов на наркотики

3. Не добилась слежки за детьми в интернете

4. Не довела до конца проверки интернатов

5. Заподозрила фотографа в изготовлении детской порнографии

6. Не убедила правительство создать реестр педофилов

7. Не учредила премию за детское кино

8. Не изменила правила вывоза детей за границу

9. Не смогла добиться создания института государственных нянь

10. Не уговорила Минздрав разрешить отказываться от пробы Манту

Анна Кузнецова , образцовая мать шести детей, заняла пост детского омбудсмена при президенте России в сентябре 2016 года. Что же она успела сделать за это время? Расскажем о самых интересных инициативах уполномоченного по правам детей и разберемся, какие из них дали результат, а какие так и не принесли никаких плодов.

О победах

1. Спасла детей от контролеров

После нашумевшей истории с высаживанием ребенка из транспорта в непогоду Анна Кузнецова попросила Минтранс запретить подобные действия, которые, по мнению омбудсмена, подпадают под статью уголовного кодекса об оставлении в опасности. В начале этого года в Госдуму действительно внесли проект закона, запрещающего высаживать из общественного транспорта не только детей без билетов, но и взрослых «зайцев».

2. Избавила родителей от наказания за отказ от прививок

Минздрав выступил за введение наказания для родителей, которые отказываются прививать своих детей. В частности, предлагалось не выплачивать таким семьям больничный, если ребенок заболел из-за отсутствия прививки. В ответ Кузнецова возразила, что таким образом правительство накажет не родителей, а детей. В результате в министерстве решили не ужесточать меры и ограничиться разъяснительной работой с мамами и папами.

3. Обеспечила подгузниками детей заключенных

По инициативе Кузнецовой дневная норма выдачи подгузников матерям в заключении для младенцев была увеличена с одного до четырех. Изменения вступили в силу в апреле этого года.

4. Поспособствовала выделению 15 млн рублей интернату в Брянской области

Фото: nashbryansk.ru Анна Кузнецова посетила школу-интернат в городе Жуковка с проверкой после сигнала о преступлениях против половой неприкосновенности детей. По итогам визита Кузнецова указала на многочисленные нарушения в работе заведения и неудовлетворительное состояние самого здания. После этого глава Брянской области поручил выделить интернату 15 млн рублей на ремонт и закупку оборудования.

5. Инициировала фестиваль детских эссе «Письмо солдату»

Омбудсмен выступила организатором проекта «Письмо солдату». Его суть в том, что дети пишут эссе в виде писем, адресованных участникам любой войны в истории человечества. В этом году детские письма были отправлены российским военнослужащим в Сирию.

О провалах

1. Рассказала о детских книгах, которые и «взрослым показывать страшно»

В феврале этого года Кузнецова выступила на конференции в государственной детской библиотеке с докладом о неприличных детских книгах. Она рассказала присутствующим о 16 произведениях, среди которых оказались, например, «Сказка про глаз, который упал в унитаз» и «Куда скачет петушиная лошадь». Однако современные литераторы порыва уполномоченного по правам детей не поняли и написали ей коллективное письмо, в котором рекомендовали не составлять свое мнение о детских книгах по сомнительным развлекательным сайтам, на одном из которых и был опубликован тот самый список.

2. Не смогла запретить детям отказываться от тестов на наркотики

Анна Кузнецова выступала за запрет на отказ подростков проходить тесты на наркотики. Она утверждала, что для проведения такого исследования достаточно согласия родителей. Кроме того, омбудсмен предлагала учредить должность наставника, который будет брать шефство над несовершеннолетним. А еще упростить порядок блокировки сайтов с контентом, который может отрицательно сказаться на психике детей. Однако пока эти идеи не получили развития.

3. Не добилась слежки за детьми в интернете

Фото: eluniversal.com Кузнецова озвучила предложение учителям проверять группы в социальных сетях, в которых состоят их ученики, а также анализировать поисковые запросы детей в интернете. Все это должно было стать мерами профилактики подростковой преступности, но на сегодняшний день никаких решений на этот счет не принято.

4. Не довела до конца проверки интернатов

Анна Кузнецова обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить школу-интернат для детей-инвалидов в Подмосковье, где один из педагогов якобы вступил в интимную связь с воспитанником. Проверка была инициирована и в одном из интернатов Челябинска, где могли насиловать детей, но факт сексуального насилия в этом случае установлен не был.

5. Заподозрила фотографа в изготовлении детской порнографии

В 2016 году в Москве открылась выставка фотографий «Джок Стерджес. Без смущения» с обнаженными девочками. Вместе с Еленой Мизулиной омбудсмен обратилась в следственные органы, чтобы те проверили выставку на предмет детской порнографии. Однако СК признаков преступлений на фото так и не нашел.

6. Не убедила правительство создать реестр педофилов

Кузнецова предложила составить реестр педофилов, чтобы исключить трудоустройство таких людей в образовательные учреждения. Впоследствии к ней присоединилась и Ирина Яровая , но создание «черного списка» все еще остается в планах.

7. Не учредила премию за детское кино

Омбудсмен не раз сокрушалась о том, что в России выходит множество детских фильмов, однако не все они имеют возможность попасть на экраны страны. И даже премии для создателей детских картин в стране нет. Стоит ли говорить, что никакой «детской» премии в России так и не было учреждено.

8. Не изменила правила вывоза детей за границу

Фото: geoclub.info

По мнению Кузнецовой, детей нельзя вывозить из страны без согласия обоих родителей. Это, прежде всего, связано с участившимися случаями вывоза несовершеннолетних в Сирию. А еще уполномоченный предложила установить уголовную ответственность за похищение ребенка одним из родителей, что тоже так и не закрепилось на законодательном уровне.

9. Не смогла добиться создания института государственных нянь

Кузнецова выступила инициатором проекта по обучению государственных нянь. По ее убеждению, такие няни должны будут получить сертификаты о наличии специальных знаний по уходу за детьми. Услуги госняни должны быть бесплатными — конечно, если правительство все же решится на учреждение такого института.

10. Не уговорила Минздрав разрешить отказываться от пробы Манту

Детский омбудсмен предложила министерству здравоохранения разрешить родителям отказываться от пробы Манту для детей или заменять ее альтернативными вариантами. В Минздраве ответили, что у родителей уже есть такой выбор: проверить ребенка на туберкулез можно с помощью Манту, Диаскин-теста и Т-теста.

По материалам mel.fm