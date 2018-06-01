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В Черногории двух детей перепутали в роддоме 20 лет назад
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В Черногории двух детей перепутали в роддоме 20 лет назад 

РИА Новости 56 минут назад
БЕЛГРАД, 1 июн — РИА Новости. Роддом больницы города Котор в Черногории стал ответчиком по иску двух черногорских семей, которые выяснили, что их детей перепутали 20-лет назад, сообщила газета Dan со ссылкой на руководство клиники.
Издание сообщает, что речь идет о семьях, чьи дети появились на свет в городском роддоме в 1998 году. Семьи сейчас живут в городах Котор и Герцег-Нови, которые расположены в Боко-Которском заливе Адриатического моря.
"Идет судебный процесс по делу о перепутанных детях в роддоме больницы города Котор. Суд постановил сохранить тайну личных данных, мы соблюдаем его решение и не можем сообщить больше информации по делу", — цитирует газета директора клиники Ивана Илича.
На вопрос журналистов, как больница и министерство здравоохранения смогут компенсировать родителям и детям психологическую травму, доктор Илич не ответил. Традиционно тема детей, особенно мужского пола, является предметом повышенной гордости и внимания жителей Черногории, население которой составляет всего 622 тысячи человек.
В мае Клинический центр Подгорицы оказался в центре внимания общественности после того, как родители одного из младенцев при выходе из роддома заметили, что им выдали чужого ребенка. После этого минздрав республики снял с должности директора отделения гинекологии клиники и главную медсестру отделения, в отношении дежурной сестры и неонатолога был начат дисциплинарный процесс.
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