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«Московская смена» открылась в Черемушках
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«Московская смена» открылась в Черемушках 

Мои Черемушки 58 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня, в Международный день защиты детей, в школе № 2115 открывается «Московская смена». Школьники всего района Черемушки будут отдыхать в рамках реализации программы активного детского отдыха.
Для ребят предусмотрена насыщенная программа дополнительного образования, трехразовое питание. В первый день организованы праздничные мероприятия, пройдут спортивные мероприятия, конкурс рисунков на асфальте. Ребята выберут кружки по интересам, пообщаются в клубе знакомств, а представители РГУ имени Косыгина проведут мастер-класс «Моделирование 3D ручкой». Рядом с детьми всегда будут находиться внимательные и отзывчивые педагоги.
Первая смена продлится с 1 по 29 июня, вторая — со 2 по 30 июля, третья — с 1 по 28 августа. Напомним, «Московская смена» проводится в столице ежегодно. В прошлом году в ней приняли участие более 24 тысяч ребят. В рамках проекта работали образовательная, социальная и физкультурно-оздоровительная смены.
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