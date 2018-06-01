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Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу
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Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Создательница книжной саги о маленьком волшебнике Гарри Поттере и школе чародейства и волшебства "Хогвартс" Джоан Роулинг во время общения с фанатами на своем сайте поделилась ближайшими планами.
По ее словам, сейчас она намерена заняться созданием новой книги для детей, которая не будет относиться к миру Гарри Поттера и за которую писательница планирует сесть последние шесть лет.
Также Роулинг уже пишет сценарий к третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают" — приквела киносерии о Гарри Поттере.
Премьера картины "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", второй части приквела, должна состояться в России 15 ноября 2018 года.
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