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Молодые парламентарии организовали праздничное мероприятие для детей
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Молодые парламентарии организовали праздничное мероприятие для детей 

Администрация поселения Вороновское 58 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Сегодня во всём мире проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.
Представители Молодёжной палаты поселения Вороновское совместно с молодёжным православным движением «Арфа» организовали праздничное мероприятие для юных гостей и жителей поселения.
Ребята проводили различные мастер-классы, весёлые конкурсы и игры. Кроме этого, молодые парламентарии провели благотворительную акцию и бесплатную фотосессию для всех желающих.
На вырученные от продажи сладостей, игрушек и воздушных шариков средства ребята закупят необходимые принадлежности для воспитанников «Центра содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина.
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