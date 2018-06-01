Молодые парламентарии организовали праздничное мероприятие для детей 

Сегодня во всём мире проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.
Представители Молодёжной палаты поселения Вороновское совместно с молодёжным православным движением «Арфа» организовали праздничное мероприятие для юных гостей и жителей поселения.
Ребята проводили различные мастер-классы, весёлые конкурсы и игры. Кроме этого, молодые парламентарии провели благотворительную акцию и бесплатную фотосессию для всех желающих.
На вырученные от продажи сладостей, игрушек и воздушных шариков средства ребята закупят необходимые принадлежности для воспитанников «Центра содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина.