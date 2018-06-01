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Воробьев передал центру детского развития «Ковчег» сертификат на приобретение умного интерактивного пола
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Воробьев передал центру детского развития «Ковчег» сертификат на приобретение умного интерактивного пола 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня в рамках рабочей поездки губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил центр детского развития и семейного досуга «Ковчег» в Кратове Раменского района.
По словам министра образования Московской области Марины Захаровой, центр «Ковчег» имеет две лицензии: благотворительного фонда и индивидуального предпринимателя на дополнительную деятельность с детьми.
Директор центра «Ковчег», президент благотворительного фонда «Наследие Отечества» Надежда Буракова отметила, что в учреждении реализуются две благотворительные программы. «У нас работает программа „Все вместе“ совместно с Министерством культуры Московской области по инклюзивному образованию детей. Это мастер-классы, кружки, литературные гостиные, праздники. Второй проект — это „Дорога новых возможностей“. Это более серьезный проект по реабилитации детей-инвалидов, по инклюзии, по совместным занятиям. Получен грант 2 миллиона рублей», — заявила Буракова. Занятия для детей по этим проектам бесплатны.
Кроме того, по ее словам, на базе «Ковчега» работает социальная служба. В нее может обратиться любой родитель Раменского района, Жуковского и Бронниц.
Источник фото: телеканал «360»
Центр «Ковчег» был создан благотворительным фондом «Наследие Отечества». Площадь здания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. В нем расположены классы для занятий, актовый и выставочный залы, спортивный зал, столовая. В центре организованы кружки по рисованию, английскому языку для детей, флористике. Также здесь работает танцевальная студия, шахматная секция и так далее. Всего в «Ковчеге» работает 35 специалистов.
Теперь в расписании центра появится еще одно направление. Губернатор Подмосковья передал директору сертификат на приобретение умного интерактивного пола. Это проекция, по которой дети смогут учиться и развиваться в игровой форме. Директор центра Надежда Буракова сказала, что это была давняя мечта.
Кроме того, воспитанники центра подарили губернатору свои поделки.
Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области
Министр образования Московской области Марина Захарова отметила, что в регионе реализуется большая программа, которая касается оздоровления детей. Это детские оздоровительные лагеря и летние профильные смены на базе дошкольных и школьных образовательных организаций. «Все эти лагеря находятся в реестре, все они получили разрешение на проведение оздоровительной кампании. И те образовательные организации, где сейчас у нас идут экзамены, они тоже включатся в эту работу, но с июля месяца, когда выпускники 9-х и 11-х классов сдадут экзамены», — подчеркнула Захарова. По ее словам, такие центры, как «Ковчег», имеют право создавать площадки для проведения оздоровительной кампании. «Отличие центра заключается в том, что его посещает большое количество детей с особенными возможностями здоровья», — отметила Захарова. В «Ковчеге» организован летний лагерь дневного пребывания для 45 детей в смену. Всего в нем проходит 4 смены по 21 дню.
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