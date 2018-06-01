Соцсети: В Саратове детские качели провалились в яму

В Саратове детские качели буквально ушли под землю.

Фотографию невеселой картины детского отдыха сегодня, 1 июня, в детский праздник опубликовала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте». Екатерина Равенкова в группе «Саратов онлайн» отметила, что детскую площадку буквально сравняли с землей во дворе дома №2а на улице Прокатной. Рядом находится дом №6 на улице Зеркальной.

-В день защиты детей хочу показать, где гуляют дети нашего дома. Не у каждого родителя есть возможность отправить ребенка к бабушке или в лагерь. Наши дети вынуждены гулять с опасностью для жизни. Яма уже 2-ой год посреди бывшей детской площадки, — отметила саратовчанка.

Она рассказала, что ребятню постоянно приходится гонять с опасного места, а обращения к чиновникам пока ни к чему не привели.