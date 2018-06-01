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«Отожги по полной!»: Алексей Воробьев приехал в лагерь «Артек»
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«Отожги по полной!»: Алексей Воробьев приехал в лагерь «Артек» 

Eva.ru 48 минут назад
Фото: Eva.ru
Завидный холостяк и популярный артист Алексей Воробьев решил отметить День защиты детей в окружении главных виновников торжества. Для осуществления этого замысла музыкант отправился прямиком в Крым, где намерен выступить на открытии музыкального фестиваля «Детская новая волна 2018».
Сегодня в международном детском центре «Артек» пройдет 11-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна 2018». Ожидается, что на «Детской новой волне» выступят 14 участников из девяти стран мира. В жюри конкурса вошли композитор и продюсер Игорь Крутой, певец Лев Лещенко, певица Лариса Долина, а также Николай Басков, Олег Газманов и Сергей Лазарев. Гостями конкурса станут Юлианна Караулова и Тимур Родригез, группа «Пицца» и певица Жасмин, но больше всех прочих артистов дети обрадовались приезду Алексея Воробьева.
Музыкант на днях приехал в Крым, чтобы принять участие в детском фестивале. Как признался сам Алексей, помимо близости моря и теплой погоды он наслаждается также и тем фактом, что находится в детском лагере, которые очень любил в детстве. «Артек. Кто был в пионер-лагерях? Я так их обожал в детстве!», — прокомментировал свой приезд Воробьев. Поклонники поддержали кумира в его ностальгии, отметив, что дети и сегодня любят посещать эти «острова свободы от контроля родителей».
«Артек — это мои лучшие воспоминания» «Эх… где же оно, то беззаботное время, полное различных чувств и эмоций?» «Все детство туда ездила… Всегда со слезами прощались» «А я со своим мужем в лагере познакомилась… И так бывает» «Детский лагерь — это непередаваемая атмосфера. Ее не передать словами» «Завидую тебе, Леха! Отожги там по полной» До выхода артиста на сцену остается не так много времени, а пока поклонники просят его отказаться в этот раз от использования косметики. Отметим, что Алексей Воробьев, несмотря на свою мужественность и образ брутального мачо, вовсе не стесняется пользоваться гримом и порой этот факт сильно смущает его преданных поклонниц.
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