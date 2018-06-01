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Митина призвала расширить программу льготной ипотеки для многодетных
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Митина призвала расширить программу льготной ипотеки для многодетных 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Механизм льготной ипотеки для семей с детьми нуждается в дальнейшем совершенствовании, заявила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по образованию и науке Елена Митина.
«Многие семьи по-прежнему живут в стеснённых условиях с родителями или вынуждены снимать жильё. И когда половину дохода приходится отдавать за съёмную квартиру, то здесь уже не до расширения семейства», — пояснила депутат.
Елена Митина напомнила о том, что с 1 января 2018 года при рождении второго ребёнка государство берёт на себя снижение процентов по ипотечным выплатам до шести процентов годовых на три года. Если рождается третий ребёнок — то снижение выплат сохраняется ещё на пять лет.
«Я думаю, что эти цифры ещё можно скорректировать в пользу многодетных семей. И конечно же, различные федеральные и региональные выплаты семьям с детьми должны постоянно индексироваться», — сказала парламентарий.
Важной мерой поддержки семей с детьми Елена Митина назвала и обеспечение дошкольников местами в яслях. «По детским садам была реализована полномасштабная программа „Детские сады детям“, которая позволила полностью обеспечить детей от 3 до 7 лет местами в дошкольных детских учреждениях. Но осталась проблема с яслями. Многие мамы не имеют возможности сидеть с ребёнком до трёх лет, и вынуждены выходить на работу. Президент поставил задачу обеспечить всех желающих местами в яслях. Так что сейчас работаем в этом направлении», — отметила депутат.
По словам Елены Митиной, задача государства — «сделать всё возможное для того, чтобы ребёнок из любой семьи в независимости от степени дохода родителей мог получить качественное образование, востребованные трудовые навыки, и планировал бы будущую жизнь в соответствии со своими способностями и жизненной энергией, невзирая на социальный статус и отдалённость места проживания».
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