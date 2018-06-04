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Более двух миллионов детей в столице поиграли в банкиров
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Более двух миллионов детей в столице поиграли в банкиров 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
ВТБ реализует проект «детский банк» с марта 2015 года.
На сегодняшний день его игровая зона представлена во всех детских городах профессий «Кидбург» в Москве: в Центральном детском магазине на Лубянке, в ТРЦ «Zеленопарк», «Ривьера», и «МЕГА Белая Дача».
С марта 2015 года игровую зону в этих московских проектах посетили свыше 2 млн детей. Средний возраст посетителей составляет 6 лет. В ближайшей перспективе банк планирует открыть «детские отделения» и в других городах присутствия «КидБурга».
Этот интерактивный проект как модель реального мира рассчитан на детей от 1,5 до 14 лет. Он позволяет юным посетителям в игровой форме распознать склонности к будущей профессии, проверить свои способности и убедиться в собственных силах.
Как и во взрослом обществе, в детском городе выдают паспорта и трудовые книжки. Также юные посетители получают игровые деньги, которые они могут тратить на обучение, получение новых специальностей, развлечения или сувениры.
Дети попадают в банк, чтобы обменять свои сертификаты на специальную валюту — «профи». После получения подъемного капитала ребята могут попробовать себя в роли банкиров. Перед началом «работы» группа маленьких сотрудников в настоящей форме банкиров проходит инструктаж и приступает к процессу обслуживания клиентов.
Юные банкиры самостоятельно выполняют все операции: управляют электронной очередью, пересчитывают деньги в счетных машинках, проверяют их на подлинность с помощью специального оборудования, работают с инкассацией и общаются с посетителями.
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