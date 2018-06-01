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Игровую зону ВТБ за три года посетили свыше 2 млн детей
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Игровую зону ВТБ за три года посетили свыше 2 млн детей 

Банки.ру 1 час назад
Игровую зону ВТБ в московских проектах «КидБург» с марта 2015 года посетили свыше 2 млн детей. Средний возраст посетителей составляет шесть лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Как и во взрослом обществе, в детском городе выдают паспорта и трудовые книжки. Также юные посетители получают игровые деньги, которые они могут тратить на обучение, получение новых специальностей, развлечения или сувениры… Перед началом «работы» группа маленьких сотрудников в настоящей форме ВТБ проходит инструктаж и приступает к процессу обслуживания клиентов. Юные банкиры самостоятельно выполняют все операции: управляют электронной очередью, пересчитывают деньги в счетных машинках, проверяют их на подлинность с помощью специального оборудования, работают с инкассацией и общаются с посетителями», — пояснили в банке.
ВТБ реализует проект «детский банк» с марта 2015 года. На текущий момент его игровая зона представлена во всех детских городах профессий «Кидбург» в Москве: в Центральном детском магазине на Лубянке, в ТРЦ «Zеленопарк», «Ривьера», и «МЕГА Белая Дача». Банк планирует открыть «детские отделения» и в других городах присутствия «КидБурга».
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