Врачи наградили родителей маленьких пациентов за ответственность

Профилактические осмотры позволяют выявить заболевания детей на ранних стадиях.

В детской городской поликлинике №110 наградили самых ответственных родителей своих пациентов — тех, кто всегда вовремя делает своим чадам прививки и регулярно приводит их на профилактический медосмотр.

В зале можно было увидеть как молодых, так и уже опытных родителей. Награды за трепетный подход к здоровью своих детей москвичи получили из рук сотрудников поликлиники, в том числе — главного врача учреждения Эльмиры Кашириной.

В семье Абросовых четверо детей. Дети занимаются спортом, музыкой и танцами, соблюдают сбалансированный режим питания, закаляются. Словом, соблюдают здоровый образ жизни. Все это, конечно, благодаря стараниям родителей.

— Наши дети привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, — рассказала мама Светлана Абросова. — Учитывая современную экологию, вероятность чем-то заболеть высока. Поэтому мы с мужем приняли решение сохранить здоровье своих детей. А профилактические осмотры определяют реальное состояние здоровья и позволяют выявить заболевания на ранних сроках. Мы с мужем тоже регулярно проходим диспансеризацию.