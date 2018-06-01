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Врачи наградили родителей маленьких пациентов за ответственность
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Врачи наградили родителей маленьких пациентов за ответственность 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Профилактические осмотры позволяют выявить заболевания детей на ранних стадиях.
В детской городской поликлинике №110 наградили самых ответственных родителей своих пациентов — тех, кто всегда вовремя делает своим чадам прививки и регулярно приводит их на профилактический медосмотр.
В зале можно было увидеть как молодых, так и уже опытных родителей. Награды за трепетный подход к здоровью своих детей москвичи получили из рук сотрудников поликлиники, в том числе — главного врача учреждения Эльмиры Кашириной.
В семье Абросовых четверо детей. Дети занимаются спортом, музыкой и танцами, соблюдают сбалансированный режим питания, закаляются. Словом, соблюдают здоровый образ жизни. Все это, конечно, благодаря стараниям родителей.
— Наши дети привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, — рассказала мама Светлана Абросова. — Учитывая современную экологию, вероятность чем-то заболеть высока. Поэтому мы с мужем приняли решение сохранить здоровье своих детей. А профилактические осмотры определяют реальное состояние здоровья и позволяют выявить заболевания на ранних сроках. Мы с мужем тоже регулярно проходим диспансеризацию.
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