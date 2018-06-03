На ВДНХ откроется школа дизайна для детей

Образовательный проект о ландшафтном дизайне «Сады и дети» стартует на ВДНХ со 2 июня 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«Со 2 июня до 18 августа 2018 г. каждую субботу юных гостей ВДНХ здесь ждут лекции, практические занятия, ботанические прогулки, экскурсии и тематические мастер-классы. В занятиях школы примут участие известные российские и зарубежные ландшафтные дизайнеры. Ученики летней школы «Сады и дети» смогут проводить на уроках весь день, посещать отдельные мастер-классы и лекции или пройти какой-то один тематический курс — в зависимости от пожеланий», — говорится в сообщении.

Занятия будут проводиться в «Садовой школе» на площадке перед павильоном №84 и в «Садовом лектории» в Шахматном клубе. Дети в возрасте от трех до 15 лет смогут посадить растения на детском огороде, высадить и декорировать детский сад, совершить ботаническую прогулку, прослушать лекции по ландшафтному дизайну и биологии и создать проект собственного сада.

Занятия будут проходить каждую субботу с 11:00 до 16:00. При этом занятия 9 июня переносятся на 11 июня. Вход — свободный.