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На ВДНХ откроется школа дизайна для детей
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На ВДНХ откроется школа дизайна для детей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Образовательный проект о ландшафтном дизайне «Сады и дети» стартует на ВДНХ со 2 июня 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
«Со 2 июня до 18 августа 2018 г. каждую субботу юных гостей ВДНХ здесь ждут лекции, практические занятия, ботанические прогулки, экскурсии и тематические мастер-классы. В занятиях школы примут участие известные российские и зарубежные ландшафтные дизайнеры. Ученики летней школы «Сады и дети» смогут проводить на уроках весь день, посещать отдельные мастер-классы и лекции или пройти какой-то один тематический курс — в зависимости от пожеланий», — говорится в сообщении.
Занятия будут проводиться в «Садовой школе» на площадке перед павильоном №84 и в «Садовом лектории» в Шахматном клубе. Дети в возрасте от трех до 15 лет смогут посадить растения на детском огороде, высадить и декорировать детский сад, совершить ботаническую прогулку, прослушать лекции по ландшафтному дизайну и биологии и создать проект собственного сада.
Занятия будут проходить каждую субботу с 11:00 до 16:00. При этом занятия 9 июня переносятся на 11 июня. Вход — свободный.
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