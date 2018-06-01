В детском саду на 2-й улице Машиностроения отметили день московской символики

В корпусе дошкольного образования «Кораблик» с 10 по 17 мая в средней, старшей и подготовительной группах прошли занятия, посвященные московской символике. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Воспитатели познакомили ребят с главными символами России (гимн, флаг, герб); помогали детям понять, осмыслить символы, их происхождение, значение, образы, функции; закрепили и обобщили знания детей о государственных символах России — флаге, гимне, гербе; и их отличительных особенностях, — отметили в администрации.

Напомним, что «Кораблик» расположен по адресу 2-я улица Машиностроения, дом 5. (то)