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В ТЮЗе прошел областной праздник в честь Дня защиты детей
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В ТЮЗе прошел областной праздник в честь Дня защиты детей 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
1 июня в Ярославском ТЮЗе отметили Международный день защиты детей. Более 600 ребят из муниципальных районов области — воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, дети-инвалиды, а также многодетные, приемные, малоимущие семьи побывали на ярком представлении.
Перед зданием театра, несмотря на прохладную погоду, прошла зарядка, а в холле — интерактивная программа: мальчишек и девчонок ждали игры, конкурсы, танцы и подарки.
— Международный день защиты детей празднуется с 1950 года, когда у нынешних малышей родились дедушки и бабушки, — отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. — Благополучие и поддержка детей — это особый приоритет и для Правительства Ярославской области. Сегодняшний праздник для всех этих ребят — это тоже поддержка, а для взрослых — напоминание, что их задача — обеспечить благополучие детей, сохранение их здоровья, помочь в развитии талантов.
После интерактивной программы ребят ждал еще один подарок — музыкальный спектакль «Пеппи Длинныйчулок».
Справка
На протяжении последних лет в Ярославской области наблюдаются устойчивые положительные тенденции:
— увеличение доли повторных рождений: 2013 год — 51 процент всех родившихся, 2014-й — 53 процента, 2015-й — 56 процентов, 2016-й — 59 процентов;
— увеличение количества семей с несовершеннолетними детьми: 2013 год — 139000, 2014-й — 139000, 2015-й — 152618, 2016-й — 152014;
— увеличение количества многодетных семей: 2013 год — 6622, 2014-й — 7395, 2015-й — 8328, 2016-й — 9349, 2017-й — 10344;
— уменьшение числа отказов от новорожденных в медицинских стационарах: 2013 год — 42 случая, 2014-й — 48, 2015-й — 40, 2016-й — 34, 2017-й — 18;
— снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2013 год — 4037, 2014-й — 3907, 2015-й — 3844, 2016-й — 3744, 2017-й — 3625.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
В День защиты детей Дмитрий Миронов посетил социально-реабилитационный центр «Искорка» Дмитрий Миронов: «Наша задача – обеспечить детям не только комфортный, но и главное – безопасный отдых» Названы имена победителей конкурса «Воспитатель года»
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