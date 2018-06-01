В ТЮЗе прошел областной праздник в честь Дня защиты детей

1 июня в Ярославском ТЮЗе отметили Международный день защиты детей. Более 600 ребят из муниципальных районов области — воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, дети-инвалиды, а также многодетные, приемные, малоимущие семьи побывали на ярком представлении.

Перед зданием театра, несмотря на прохладную погоду, прошла зарядка, а в холле — интерактивная программа: мальчишек и девчонок ждали игры, конкурсы, танцы и подарки.

— Международный день защиты детей празднуется с 1950 года, когда у нынешних малышей родились дедушки и бабушки, — отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. — Благополучие и поддержка детей — это особый приоритет и для Правительства Ярославской области. Сегодняшний праздник для всех этих ребят — это тоже поддержка, а для взрослых — напоминание, что их задача — обеспечить благополучие детей, сохранение их здоровья, помочь в развитии талантов.

После интерактивной программы ребят ждал еще один подарок — музыкальный спектакль «Пеппи Длинныйчулок».

Справка

На протяжении последних лет в Ярославской области наблюдаются устойчивые положительные тенденции:

— увеличение доли повторных рождений: 2013 год — 51 процент всех родившихся, 2014-й — 53 процента, 2015-й — 56 процентов, 2016-й — 59 процентов;

— увеличение количества семей с несовершеннолетними детьми: 2013 год — 139000, 2014-й — 139000, 2015-й — 152618, 2016-й — 152014;

— увеличение количества многодетных семей: 2013 год — 6622, 2014-й — 7395, 2015-й — 8328, 2016-й — 9349, 2017-й — 10344;

— уменьшение числа отказов от новорожденных в медицинских стационарах: 2013 год — 42 случая, 2014-й — 48, 2015-й — 40, 2016-й — 34, 2017-й — 18;

— снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2013 год — 4037, 2014-й — 3907, 2015-й — 3844, 2016-й — 3744, 2017-й — 3625.