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Число вылеченных в Москве детей из других регионов выросло на 30% благодаря проекту «Столица здоровья»
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Число вылеченных в Москве детей из других регионов выросло на 30% благодаря проекту «Столица здоровья» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Татьяна Мухтасарова.
«Не могу не сказать о проекте, который начал реализовываться с помощью мэра Сергея Собянина, под названием «Столица здоровья». Это проект направлен на то, чтобы мы силами московского здравоохранения думали не только о детях, которые живут в столице, но и о тех, кто живет в других субъектах РФ и нуждается в нашей помощи. Поэтому все наши больницы — детские, взрослые — тесно работают с регионами и предлагают свою помощь всем нуждающимся. За время действия этого проекта на 30% увеличилось число пролеченных в московских больницах детей из других регионов», — сказала Т. Мухтасарова.
Она также отметила работу кабинетов «Здоровое детство», которые открылись в московских медучреждениях в 2015 г.
«Эти кабинеты интересны не только нашим малышам, они интересны и родителям, поскольку передают знания и прививают навыки, как правильно кормить детей, как ребенок должен развиваться на разных этапах жизни. Там родители могут получить необходимые выписки и справки о состоянии здоровья своих детей без очередей и проволочек», — добавила Т. Мухтасарова.
Проект «Столица здоровья», стартовавший в конце 2016 г., помогает жителям регионов получить медицинскую помощь в Москве в рамках обязательного медицинского страхования.
Агентство «Москва»: последние новости
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