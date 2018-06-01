В Мосгордуме призвали больше внимания уделять противопожарной безопасности

Евгений Герасимов. МОСКВА, 1 июн — РИА Новости . Запрещать научно-популярные эксперименты с участием детей после ЧП в Иркутске было бы неправильно, в данном случае нужно уделять внимание усилению противопожарной безопасности и компетентности сотрудников, работающих с детьми, заявил РИА Новости член комиссии по безопасности в Московской городской думе

"Мы (в Москве — ред.) занимаемся этим (вопросами противопожарной безопасности — ред.) уже не первый год, в том числе и обучением противопожарной безопасности. Мы не так давно проводили расширенную конференцию по этому поводу о том, что в каждом учреждении должны быть средства и люди, которые умеют оказать первую доврачебную помощь. И они должны быть во всех учреждениях. Мы начали с учреждений культуры, продвигаем это в социальных центрах, в центрах массового посещения людей", — рассказал Герасимов агентству.

Он добавил, что подобные научно-популярные эксперименты для детей проводить нужно, однако места, где проходят подобные занятия, должны быть полностью приспособлены для этого.

"Должны быть огнетушители. А люди, которые работают с детьми, обязаны знать, как вести себя в таких ситуациях. А запрещать и говорить: «Давайте все отменим» — это неправильный путь", — добавил член комиссии.

Он отметил, что Москва в этой связи всегда открыта для регионов, чтобы поделиться своим опытом.

В то же время в «Университете для детей» при Политехническом музее в Москве, где детей просвещают в разных областях науки, рассказали РИА Новости, что, в первую очередь, уделяют внимание безопасности детей.

"У нас бывает, что занятия проходят на выездных площадках-лабораториях институтов и университетов. Безопасности наших студентов мы уделяем много внимания. На площадках всегда присутствует огнетушитель, количество взрослых всегда соответствует количеству присутствующих детей. То есть на 10 детей всегда есть два взрослых, сотрудников кафедры, лаборатории, и обязательно есть взрослые со стороны нашего университета, которые отдельно следят за детьми, помогают. И есть волонтеры, которые всегда присутствуют, в чьи задачи тоже входит помочь", — сообщили РИА Новости в «Университете».

"Для детей до 7-8 лет мы не делаем ничего подобного, у нас нет опасных занятий, только если ученые сами что-то демонстрируют без участия детей. Ничего опасного наши дети на занятиях не делают никогда. Хоть сколько-нибудь опасный опыт все равно делают ученые, а дети, максимум, смешивают жидкости, которые не дают никаких реакций", — пояснили в проекте.

В интерактивном развивающем проекте для детей «Мастерславль» добавили, что у них не проводится занятий с техникой, которая может привести к возгоранию.

"Мы заботимся о безопасности. У нас невозможны какие-либо занятия с применением огня, техники, которая может привести к возгоранию, поскольку мы очень следим за безопасностью «Города мастеров», и у нас подобных опытов не проводится", — сказал РИА Новости представитель проекта.

Ранее сообщалось, что 1 июня в иркутском торгово-развлекательном центре «КомсоМОЛЛ» в результате ЧП в игровой комнате восемь детей в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3. По данным ГУМВД региона, во время проведения химического опыта в игровой комнате произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости.

Начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов отметил, что во время проведения «химических опытов» на мероприятии для детей находились около 60 человек.

После инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи задержали технического директора коммерческой организации, а также экскурсоводов, принимавших участие в представлении.