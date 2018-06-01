Романов: защита детства — один из основных приоритетов социальной политики государства

Вопросы поддержки семьи и детства остаются в числе приоритетов государственной политики, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов «Единая Россия» ), поздравляя россиян с Днём защиты детей. Текст поздравления приводит пресс-служба парламентария.

Он отметил, что 1 июня — это напоминание взрослым об огромной ответственности за будущее детей, а значит, и за будущее страны.

«Детство — это особенное время в жизни каждого человека. В этом возрасте формируется личность, закладываются основы здоровья, поэтому вопросы поддержки семьи и детства, развития качественного и доступного образования и здравоохранения всегда остаются в числе приоритетов государственной политики», — подчеркнул Романов.

Он указал, что большое внимание Президент России Владимир Путин уделяет выстраиванию системного и комплексного подхода к расширению мер защиты материнства и детства. Депутат отметил, что на это, в частности, направлены последние законодательные инициативы главы государства в области создания дополнительных механизмов поддержки семей с детьми.

«В Социальном кодексе моего родного Санкт-Петербурга этой теме посвящено более сотни статей, определяющих порядок оказания помощи родителям разных категорий», — отметил парламентарий.

В частности, он обратил внимание, что совершенствуется механизм выплаты маткапитала, ежегодно индексируется федеральное и региональные пособия по рождению детей. Также большое внимание уделяется модернизации образовательной системы, в том числе достаточной технической оснащённости школ, каждый год увеличивается число детских садов, открываются новые центры развития творческих способностей детей, спорткомплексы для физического воспитания нового поколения.

«В конечном итоге все усилия взрослых сосредоточены на том, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, образованными и духовно развитыми. И самая большая ответственность за их судьбы лежит на родителях. Хочется выразить огромную благодарность тем семьям, где дети растут в атмосфере любви, уважения и взаимопонимания», — добавил Михаил Романов.