Духовые оркестры выступили в Балашихе в День защиты детей

Праздник прошел на четырех городских площадках, об этом сообщила начальник отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова

«В Балашихе впервые прошли Ассамблеи духовых оркестров. Это инициатива детской духовой музыкальной школы № 2. Идею поддержала администрация города, министерство культуры Московской области и региональное отделение Российского духового общества. Мы решили совместить проведение ассамблей с Днем защиты детей, поскольку подавляющее большинство участников фестиваля — дети», — сказала Марина Чернова.

Она добавила, что духовые оркестры выступили на четырех площадках: на бульваре «Пехорка», в сквере у фонтана на проспекте Ленина, в также у западной и северной трибун Ледового дворца «Арена „Балашиха“. В ассамблеях приняли участие младший оркестр первого музыкального кадетского корпуса имени А. В. Александрова из Химок, а также три коллектива из Балашихи — эстрадно-джазовый оркестр „Звезды Ретро“, детский духовой оркестр Дворца творчества детей и молодежи из Железнодорожного и оркестр „Виват“ детской духовой музыкальной школы № 2. В финале праздника вместе с духовыми оркестрами выступил сводный хор детских школ искусств города.