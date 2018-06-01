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Духовые оркестры выступили в Балашихе в День защиты детей
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Духовые оркестры выступили в Балашихе в День защиты детей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Праздник прошел на четырех городских площадках, об этом сообщила начальник отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.
«В Балашихе впервые прошли Ассамблеи духовых оркестров. Это инициатива детской духовой музыкальной школы № 2. Идею поддержала администрация города, министерство культуры Московской области и региональное отделение Российского духового общества. Мы решили совместить проведение ассамблей с Днем защиты детей, поскольку подавляющее большинство участников фестиваля — дети», — сказала Марина Чернова.
Она добавила, что духовые оркестры выступили на четырех площадках: на бульваре «Пехорка», в сквере у фонтана на проспекте Ленина, в также у западной и северной трибун Ледового дворца «Арена „Балашиха“. В ассамблеях приняли участие младший оркестр первого музыкального кадетского корпуса имени А. В. Александрова из Химок, а также три коллектива из Балашихи — эстрадно-джазовый оркестр „Звезды Ретро“, детский духовой оркестр Дворца творчества детей и молодежи из Железнодорожного и оркестр „Виват“ детской духовой музыкальной школы № 2. В финале праздника вместе с духовыми оркестрами выступил сводный хор детских школ искусств города.
Кроме того, на площади у Ледового дворца отметили открытие первой смены в летних школьных лагерях. Перед детьми выступили творческие коллективы города. Инспекторы ГИБДД напомнили подросткам о правилах поведения на дорогах. Дети из команды юных инспекторов дорожного движения школы № 30 провели флешмоб безопасности. Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в лагерях дневного пребывания на базе школ города в 2018 году отдохнут около трех тысяч школьников.
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