В Калуге открылись летние школьные площадки

1 июня в Калуге начали работу школьные лагеря с дневным пребыванием детей. Открылся такой лагерь и в школе №16. Смена открылась линейкой, затем для школьников были проведены командные соревнования. Их проверяли на гибкость, выносливость и меткость. «Это хорошая традиция. ТОС „Дружба“ и детско-подростковый клуб „Селена“ каждый год 1 июня проводят такой праздник. Мне не нравится фраза „День защиты детей“, лучше бы назвали „День любви детей“, потому что детей надо любить, в первую очередь. Мы постоянно проводим веселые старты, в том числе семейные, куда привлекаем помимо учащихся школы и их родителей, также регулярно проводим новогодние праздники и другие мероприятия, которые позволяют проявить свою любовь к детям и вместе провести время», — поделился своими мыслями принимавший участие в открытии смены депутат городской думы Калуги Юрий Титков. Фото пресс-службы городской думы Калуги В этом году в школьном лагере будет отдыхать 50 учеников первых-четвертых классов. По словам начальника лагеря Земфиры Крученковой, детей ждет насыщенная программа: «У нас запланировано много спортивных мероприятий, почти каждый день эстафеты и весёлые старты, также в планах очень много поездок в музеи и в планетарий». «Мы ездили в разные места в прошлом году, например в боулинг, а самое яркое воспоминание осталось от краеведческого музея. Надеемся, в этом году поедем на конюшню, будем кататься на лошадях», — делятся своими воспоминаниями ученицы 4 «б» Настя Шишлова и Рита Гасилова. Старшеклассники также участвуют в работе лагеря, они будут проводить занятия для учеников начальной школы. Всего в Калуге в этом году во время летних школьных каникул будут работать 54 лагеря с дневным пребыванием детей.