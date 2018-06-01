День защиты детей в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге отметили инклюзивным спектаклем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. / ТАСС /. Инклюзивный спектакль «Царевна-лягушка», в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, прошел в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге в честь Дня защиты детей. Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор петербургского благотворительного центра совместного творчества «Артерия» Юлия Дунаевская.

"Состоялся инклюзивный спектакль «Царевна-лягушка» по одноименной русской народной сказке. В нем приняли участие 22 человека: как родители, так и дети, которые не могут самостоятельно участвовать в представлении. Один мальчик передвигается на коляске, у другого — синдром Дауна. Остальные ребята с ментальными отклонениями, но дети прогрессируют", — сказала Дунаевская.

Она добавила, что мероприятие организовано совместно с екатеринбургским детским инклюзивным центром «Развитие».

По словам Владимира Крицкого, управляющего "Группой ЛСР" на Урале, которая поддерживает детские центр, спектакль направлен на подготовку детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни в будущем.

"Центр занимается обучением, специфичным лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут заниматься в обычных детских садах, кружках, секциях. Целью мы видим получение навыков социальной адаптации в будущем во взрослой жизни", — отметил он.