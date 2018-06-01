Филипп Киркоров возьмет шефство над детским реабилитационным центром в Ижевске

ИЖЕВСК, 1 июня. / ТАСС /. Детский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, который в пятницу открылся в Ижевске, станет ориентиром для других регионов страны, сказал журналистам заместитель министра труда России Григорий Лекарев . Певец Филипп Киркоров пообещал взять шефство над ребятами.

"Конечно, этот опыт будут изучать регионы. Мы, во всяком случае, будем им очень это рекомендовать, настойчиво, потому что такие центры, их филиалы — где-то, может быть, не только в региональных центрах, в меньших городах — тоже должны формироваться, потому что реабилитационная услуга должна быть доступна для любого ребенка с проблемами со здоровьем", — сказал Лекарев.

Он отметил, что открывшийся в Удмуртии центр отличает предоставление комплексной реабилитации, формирование института ранней помощи для детей от ноля до трех лет, которые нуждаются в мультидисциплинарной команде специалистов. «Таких центров не много, с десяток мы наберем.

Их, действительно, мало. Разрозненные реабилитационные услуги, конечно, повсеместно предоставляются, но… этого недостаточно. Ориентир именно на такие центры и на трансферт их технологий», — сказал он.

Присутствовавший на открытии центра певец Филипп Киркоров сообщил журналистам, что возьмет шефство над ребятами. «Я уже дал слово, во-первых, это почетная миссия… я буду в каждую свою поездку, даже могу и специально приехать с миссией сюда, для того чтобы курировать этот центр реабилитационный », — сказал он. Киркоров обещал отдавать билеты на первые ряды на свои концерты детям из реабилитационного центра, а также обещал приехать в Удмуртию вместе со своими детьми.

О реабилитационном центре

По данным пресс-службы благотворительного фонда «Сафмар», при поддержке которого с 2014 года велось строительство, всего в объект было вложено свыше 500 млн рублей.

Центр включает шесть отделений, в том числе стационарное отделение на 80 мест для прохождения курсов реабилитации длительностью от 14 до 28 дней, а также отделение «Мать и дитя». В пресс-службе отметили, что центр сможет принимать на лечение более 1,6 тыс. детей и подростков в год — не только из Удмуртии, но и соседних регионов страны.

В новом медицинском центре будут проходить комплексную реабилитацию пациенты с инвалидностью в возрасте от шести месяцев до 18 лет. Для них оборудованы соляные шахты, гидромассажные ванны, бассейн, установлены современные тренажеры. Под наблюдением врачей дети будут посещать сеансы физиотерапии, принимать лечебно-оздоровительные души, заниматься иппотерапией.