Филипп Киркоров возьмет шефство над детским реабилитационным центром в Ижевске 

ИЖЕВСК, 1 июня. /ТАСС/. Детский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, который в пятницу открылся в Ижевске, станет ориентиром для других регионов страны, сказал журналистам заместитель министра труда России Григорий Лекарев. Певец Филипп Киркоров пообещал взять шефство над ребятами.
"Конечно, этот опыт будут изучать регионы. Мы, во всяком случае, будем им очень это рекомендовать, настойчиво, потому что такие центры, их филиалы — где-то, может быть, не только в региональных центрах, в меньших городах — тоже должны формироваться, потому что реабилитационная услуга должна быть доступна для любого ребенка с проблемами со здоровьем", — сказал Лекарев.
Он отметил, что открывшийся в Удмуртии центр отличает предоставление комплексной реабилитации, формирование института ранней помощи для детей от ноля до трех лет, которые нуждаются в мультидисциплинарной команде специалистов. «Таких центров не много, с десяток мы наберем.
Их, действительно, мало. Разрозненные реабилитационные услуги, конечно, повсеместно предоставляются, но… этого недостаточно. Ориентир именно на такие центры и на трансферт их технологий», — сказал он.
Присутствовавший на открытии центра певец Филипп Киркоров сообщил журналистам, что возьмет шефство над ребятами. «Я уже дал слово, во-первых, это почетная миссия… я буду в каждую свою поездку, даже могу и специально приехать с миссией сюда, для того чтобы курировать этот центр реабилитационный », — сказал он. Киркоров обещал отдавать билеты на первые ряды на свои концерты детям из реабилитационного центра, а также обещал приехать в Удмуртию вместе со своими детьми.
О реабилитационном центре
По данным пресс-службы благотворительного фонда «Сафмар», при поддержке которого с 2014 года велось строительство, всего в объект было вложено свыше 500 млн рублей.
Центр включает шесть отделений, в том числе стационарное отделение на 80 мест для прохождения курсов реабилитации длительностью от 14 до 28 дней, а также отделение «Мать и дитя». В пресс-службе отметили, что центр сможет принимать на лечение более 1,6 тыс. детей и подростков в год — не только из Удмуртии, но и соседних регионов страны.
В новом медицинском центре будут проходить комплексную реабилитацию пациенты с инвалидностью в возрасте от шести месяцев до 18 лет. Для них оборудованы соляные шахты, гидромассажные ванны, бассейн, установлены современные тренажеры. Под наблюдением врачей дети будут посещать сеансы физиотерапии, принимать лечебно-оздоровительные души, заниматься иппотерапией.