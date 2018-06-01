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Горожане подадут онлайн-заявления по организации отдыха для детей
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Горожане подадут онлайн-заявления по организации отдыха для детей 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: mos.ru
Горожане подадут онлайн-заявления по организации отдыха для детей в Московское агентство организации отдыха и туризма. Об этом стало известно 1 июня.
Программа направлена на детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На сайте агентства родители и опекуны смогут подать заявление. Оно включает в себя получение компенсации за самостоятельную организацию отдыха.
Заявка включает себя указание фамилии, имени и отчества, пол и дату рождения. Участники программы заполнят номер телефона, адрес электронной почты и страховой номер индивидуального лицевого счета, отметили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
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