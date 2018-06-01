Горожане подадут онлайн-заявления по организации отдыха для детей

Горожане подадут онлайн-заявления по организации отдыха для детей в Московское агентство организации отдыха и туризма. Об этом стало известно 1 июня.

Программа направлена на детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На сайте агентства родители и опекуны смогут подать заявление. Оно включает в себя получение компенсации за самостоятельную организацию отдыха.