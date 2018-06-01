Движение «За жизнь» организует акцию «Они могли бы увидеть солнце»

1 июня, в День защиты детей, общероссийским движением «За жизнь» будет проведена акция в защиту жизни детей до рождения «Они могли бы увидеть солнце».

В центре Москвы активисты соберутся, чтобы напомнить горожанам о массовом преступлении, которое ежедневно забирает жизни 2300 детей в России.

Участники флешмоба нарисуют мелом человечков, символизирующих детей, подвергшихся истреблению, и попытаются разъяснить суть такого явления, как убийство младенца в утробе матери.

Также будут проводиться соцопросы среди населения на эту тему.

В субботу и воскресение соцопросы продолжатся в различных точках Москвы.