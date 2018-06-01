Ещё
Движение «За жизнь» организует акцию «Они могли бы увидеть солнце»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Движение «За жизнь» организует акцию «Они могли бы увидеть солнце» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
1 июня, в День защиты детей, общероссийским движением «За жизнь» будет проведена акция в защиту жизни детей до рождения «Они могли бы увидеть солнце».
В центре Москвы активисты соберутся, чтобы напомнить горожанам о массовом преступлении, которое ежедневно забирает жизни 2300 детей в России.
Участники флешмоба нарисуют мелом человечков, символизирующих детей, подвергшихся истреблению, и попытаются разъяснить суть такого явления, как убийство младенца в утробе матери.
Также будут проводиться соцопросы среди населения на эту тему.
В субботу и воскресение соцопросы продолжатся в различных точках Москвы.
Каховка: последние новости
В районной библиотеке дети показали спектакль В детском саду выступили фокусники Московским школьникам расскажут о транспортной системе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности6
Оззи Осборн: «Я выжил, и это настоящее чудо»2
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина12
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение