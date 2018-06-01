День защиты детей в Истре отметили спортивными мероприятиями и мастер‐классами

Утром первого июня в День защиты детей на территории «Арена‐Истра» прошло праздничное мероприятие, посвященное первому дню лета. Спортивная эстафета, выступление маленьких истринцев и яркие тематические костюмы.

Источник фото: телеканал «360»

В стенах спортивного комплекса «Арена-Истра» отметили День защиты детей. Тематика празднования — Чемпионат мира по футболу 2018.

Тема выбрана не случайно, совсем скоро Истра примет гостей из Бельгии и Франции. Участие в праздновании принимали детские сады городского округа Истра. Танцы были не простые. Костюмированные номера в тематической народной одежде стран сборных по футболу. А также семейные эстафеты воспитанников детских садов и родителей.

Источник фото: телеканал «360»

Празднование завершилось ярким парадом, флэшмобом и, конечно же, вручением тематических подарков для семей и участников мероприятия. Этот праздник отметили и на других площадках.

Источник фото: телеканал «360»

День защиты детей отпраздновали и в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». На первом этаже сотрудники организовали мастер-класс «Забавные картинки». Дети составляли композиции из цветных типсов.

Акция проходила в честь праздника, и вход для всех желающих был свободный.