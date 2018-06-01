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Жалобы петербуржцев на детские лагеря предложили публиковать в Сети
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Жалобы петербуржцев на детские лагеря предложили публиковать в Сети 

Российская Газета 1 час назад
Комитет по законодательству петербургского парламента решил внести на рассмотрение депутатов законопроект, обязующий чиновников публиковать на официальных интернет-порталах органов власти обращения родителей, касающиеся детского отдыха, и ответы на них.
Законопроект «О внесении изменения в закон Санкт-Петербурга „О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга“ вносит поправки еще в два городских закона — „О туристской деятельности в Санкт-Петербурге“ и в Социальный кодекс.
Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, информация о детских лагерях должна размещаться по желанию заявителя, но при этом не должна содержать персональных данных детей и родителей. Чиновникам же на рассмотрение каждого обращения отводится не более 20 дней.
По мнению автора документа, каждый родитель должен иметь возможность открыть достоверный источник информации и посмотреть, в какой лагерь ему лучше отправить ребенка или, например, какой маршрут похода будет наиболее интересным и безопасным.
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