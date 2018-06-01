Международный день защиты детей отметили в Центральном музее Вооруженных Сил

Концерт детских творческих коллективов Центрального административного округа 1 июня состоялся в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.

Праздник приурочили к Международному дню защиты детей. Со вступительной речью выступила заместитель префекта Центрального административного округа Москвы Лариса Тиунова.

— Дорогие друзья, жители ЦАО, дети, родители, педагоги и все взрослые, которые организовали ребятам прекрасный и радостный праздник! Это не просто начало лета, а начало каникул. У вас впереди три замечательных месяца, чтобы прыгать, бегать и веселиться. Наша задача — обеспечить вас мероприятиями, чем мы в итоге и займемся. Поздравляю и взрослых с этим праздником. Вместе с тем 1 июня — День защиты детей — напоминает нам о нашей обязанности и о том, для кого мы это делаем. Желаю вам здоровья, радости, мирного неба над головой и замечательных воспоминаний о детстве. С праздником, — поздравила присутствующих Лариса Тиунова.

После нее выступила начальник Управления социальной защиты населения ЦАО города Москвы Татьяна Данько.

— Дорогие ребята и взрослые! Поздравляю вас с Днем защиты детей и наступившими каникулами. Желаю ребятам полные пятерок дневники, карманы конфет и три месяца отличных каникул. С праздником вас, — поздравила ребят Татьяна Данько.

Свои пожелания озвучил и директор Центрального музея Вооруженных Сил РФ Александр Никонов

— Мы живем в прекрасном городе и в многонациональной стране. И вам повезло: взрослые делают все возможное, чтобы защитить вас от всего плохого, что есть в мире. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, чтобы вы уважали и любили учителей и родителей и были счастливы, что живете в России и в Москве, — отметил Александр Никонов.

Торжественную часть завершил председатель Совета ветеранов ЦАО Василий Андриенко.

— Дорогие наши дети, внуки и правнуки! Поздравляю вас с праздником! Хотелось бы пожелать вам и вашим родителям, дедушкам и бабушкам счастья и здоровья, — сказал Василий Андриенко.

После торжественной части начался концерт детских творческих коллективов ЦАО, на котором выступили ребята из Центра досуга и спорта «Энергия.ру», Государственного бюджетного учреждения «Центр» и некоммерческой организации «Подари любовь миру».