Ещё
Руководство уральского детского сада винит родителей в проблемах дошкольного заведения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Руководство уральского детского сада винит родителей в проблемах дошкольного заведения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заведующая дошкольного учреждения поселка Висим обвиняет родителей, в том что детский сад с протекающей крышей могут закрыть по их вине. Как сообщает городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru, мама одного из дошколят предоставила в редакцию фотографии с тазами и ведрами, в которые капает вода с потолка в детском саду. После публикации, как рассказывают родители, заведующая Наталья Чудинова в день защиты детей сообщила висимчанам, что детский сад могут закрыть на ремонт из-за жалобы родителей в СМИ.
«То есть она считает что садик закроют не из-за протекающей крыши, а из-за того, что мы обратились в прессу», — рассказала о своем разговоре с заведующей одна из мам.
4 июня состоится родительское собрание, на котором будет решен вопрос с закрытием сада. Некоторые родители начали звонить маме, которая «вынесла сор из избы» и рассказала о проблеме публично.
«Я хочу, чтобы в садике сделали крышу и убрали торчащие с потолка провода»», — пояснила свою позицию женщина.
В самой администрации Горноуральского городского округа информацию о закрытии сада не подтвердили. Начальник управления образования администрации ГГО Андрей Лунев пояснил, что ремонт в саду действительно будет проведен, но дошкольное учреждение продолжит работу.
Фото: с сайта городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Маленькие шпионы и королевы красоты: в Академическом отпраздновали День защиты детей В Самаре врач-анестезиолог, по вине которого погиб ребенок, предстанет перед судом Следственный комитет отчитался о 19 тысячах раскрытых преступлениях против детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности6
Оззи Осборн: «Я выжил, и это настоящее чудо»2
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина12
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение