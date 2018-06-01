Руководство уральского детского сада винит родителей в проблемах дошкольного заведения

Заведующая дошкольного учреждения поселка Висим обвиняет родителей, в том что детский сад с протекающей крышей могут закрыть по их вине. Как сообщает городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru, мама одного из дошколят предоставила в редакцию фотографии с тазами и ведрами, в которые капает вода с потолка в детском саду. После публикации, как рассказывают родители, заведующая Наталья Чудинова в день защиты детей сообщила висимчанам, что детский сад могут закрыть на ремонт из-за жалобы родителей в СМИ.

«То есть она считает что садик закроют не из-за протекающей крыши, а из-за того, что мы обратились в прессу», — рассказала о своем разговоре с заведующей одна из мам.

4 июня состоится родительское собрание, на котором будет решен вопрос с закрытием сада. Некоторые родители начали звонить маме, которая «вынесла сор из избы» и рассказала о проблеме публично.

«Я хочу, чтобы в садике сделали крышу и убрали торчащие с потолка провода»», — пояснила свою позицию женщина.

В самой администрации Горноуральского городского округа информацию о закрытии сада не подтвердили. Начальник управления образования администрации ГГО Андрей Лунев пояснил, что ремонт в саду действительно будет проведен, но дошкольное учреждение продолжит работу.

Фото: с сайта городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru