Дошкольники из Бибирева встретили лето спортивным праздником

В дошкольном отделении № 4 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» прошел спортивно-развлекательный праздник, посвященный Дню защиты детей «Первый день цветного лета». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— На спортивной площадке собрались дети средних, старших и подготовительных групп. Все дружно ждали Лето Красное, а вместо него на праздник прилетела Баба-Яга. Для того чтобы получить ключ от избушки, где в заточении находилось Лето, дети проходили испытания, предоставленные Бабой-Ягой, — рассказали в администрации школы.

Успешно справившись со всеми заданиями, дети освободили Лето из заточения и показали танцевальный номер под известные мелодии. (вт)