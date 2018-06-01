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Дошкольники из Бибирева встретили лето спортивным праздником
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Дошкольники из Бибирева встретили лето спортивным праздником 

Управа района Бибирево 59 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
В дошкольном отделении № 4 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» прошел спортивно-развлекательный праздник, посвященный Дню защиты детей «Первый день цветного лета». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На спортивной площадке собрались дети средних, старших и подготовительных групп. Все дружно ждали Лето Красное, а вместо него на праздник прилетела Баба-Яга. Для того чтобы получить ключ от избушки, где в заточении находилось Лето, дети проходили испытания, предоставленные Бабой-Ягой, — рассказали в администрации школы.
Успешно справившись со всеми заданиями, дети освободили Лето из заточения и показали танцевальный номер под известные мелодии. (вт)
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