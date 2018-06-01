Натьалья Комарова поздравила с днем защиты детей воспитанников детского сада «Ласточка»

В день защиты детей, 1 июня, губернатор Югры Наталья Комарова , глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и директор окружного департамента образования и молодёжной политики Алексей Дренин посетили воспитанников детского сада «Ласточка» в окружном центре.

В марте текущего года новоселье здесь справили 86 мальчишек и девчонок, которые были переведены из старого здания 1956 года постройки. Новое трёхэтажное здание рассчитано имеет плавательный бассейн, физиокабинет, ингаляторий, комнаты для игр и сна, медицинский и пищевой блоки.

Экскурсию по новому детскому саду для гостей провела заведующая дошкольного образовательного учреждения Ольга Сазанова. По её словам, сегодня здесь работает 10 групп, в которых воспитывают 271 ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет.

«Новое здание вдохновило педагогов. Шахматная комната, кабинет ИЗО, бассейн позволяют нам реализовывать все те образовательные методики и наработки, которые ранее были недоступны из-за недостаточной площади помещения. В новом садике очень много игрушек, способствующих развитию детей. Я очень горда и счастлива, что теперь наш коллектив работает в таких замечательных условиях, и может в полной мере раскрыть свой педагогический потенциал», — сказала Ольга Сазанова.

Глава региона лично смогла убедиться в том, что здание соответствует всем современным требованиям, побывала в игровых и спальных комнатах, спортивном и актовом залах, а также встретилась с воспитателями и юными жителями Ханты-Мансийска.

«Судя по детям, с которыми я сегодня пообщалась, видно, что все вы одна семья. И это очень важно. Желаю успехов вам во всем, а главное, чтобы вас не покидала ответственность за наших детей. Поздравляю вас всех с днём защиты детей», — обратилась к специалистам дошкольного учреждения Наталья Комарова.

Воспитанники детского сада, в свою очередь, показали свои танцевальные и спортивные навыки, а также подарили губернатору Югры большой бумажный цветок, над которым они трудились все вместе.

В ходе посещения Максим Ряшин поблагодарил Наталью Комарову за активное участие в ликвидации очереди в детские сады Ханты-Мансийска. «Благодаря поддержке правительства автономного округа в городе ликвидирована очередь в дошкольные учреждения и мы уже приступили к сносу ветхих детских садов», — подчеркнул глава муниципалитета.

Новый детский сад расположен на улице Сирина. Строительство объекта велось за счет средств окружного бюджета на условиях государственно-частного партнерства, и было завершено в декабре 2017 года.

Стоит отметить, что таким образом выполнено поручение президента Российской Федерации, в адрес которого обратилась жительница Ханты-Мансийска с просьбой об оказании содействия в открытии детского сада по улице Сирина.