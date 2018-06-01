В День защиты детей на Ставрополье дети полицейских Буденновского района приняли участие в экологическом фестивале

В рамках празднования Международного Дня защиты детей на центральной площади города Буденновска состоялся экологический фестиваль.

В мероприятии приняли участие ребята из команд среднеобразовательных школ, учреждений и предприятий города и района.

Команду полицейских представили дети сотрудников внутренних дел, воспитанники реабилитационного центра поселка Искра, представитель Общественного совета, а также инспектора по делам несовершеннолетних и юрисконсульт правовой группы отдела МВД России по Буденновскому району.

Всех гостей ждали танцевальные номера, концерт с участием творческих коллективов города. Взрослые поздравили ребят с наступлением летних каникул, пожелали веселого отдыха и хорошего настроения. Каждый ребенок получил сладкие подарки и много положительных эмоций.

По завершению праздничной программы юрисконсульт правовой группы и инспектор по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о нормах действующего законодательства, видах ответственности за совершение административного правонарушения и уголовного преступления.

День защиты детей — это напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.