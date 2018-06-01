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В больнице им. Середавина в Самаре маленьким пациентам подарили праздник
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В больнице им. Середавина в Самаре маленьким пациентам подарили праздник 

ТРК Губерния 58 минут назад
Вместо горьких микстур — шутки. Вместо уколов — воздушные шары. В больницу Середавина приехали веселые помощники врачей, чтобы помочь детям найти новые силы в борьбе со сложными недугами.
Отложили лекарства в сторону и не пошли на очередной осмотр к врачу. У пациентов больницы Середавина в расписании — улыбкотерапия. Не прошло и пяти минут, как все улыбаются. Даже взрослые. Самых маленьких включать в игру не приходится, они всегда готовы. Специалисты утверждают, что в море детского смеха, хоть ненадолго, тонут все проблемы и болезни.
Даше Анисимовой 4,5 года, в больнице проходит плановое обследование, увидев аниматоров, широко улыбается. В День защиты детей дарить пациентам радость стало традицией. Ежегодно в стационаре областной больницы имени Середавина лечится около 18 тысяч детей. 100 тысяч приезжают на консультации. Каждый день 200 малышей проходят через приемные покои с острой патологией. Улыбкотерапию здесь проводят каждую неделю.
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