В больнице им. Середавина в Самаре маленьким пациентам подарили праздник

Вместо горьких микстур — шутки. Вместо уколов — воздушные шары. В больницу Середавина приехали веселые помощники врачей, чтобы помочь детям найти новые силы в борьбе со сложными недугами.

Отложили лекарства в сторону и не пошли на очередной осмотр к врачу. У пациентов больницы Середавина в расписании — улыбкотерапия. Не прошло и пяти минут, как все улыбаются. Даже взрослые. Самых маленьких включать в игру не приходится, они всегда готовы. Специалисты утверждают, что в море детского смеха, хоть ненадолго, тонут все проблемы и болезни.

Даше Анисимовой 4,5 года, в больнице проходит плановое обследование, увидев аниматоров, широко улыбается. В День защиты детей дарить пациентам радость стало традицией. Ежегодно в стационаре областной больницы имени Середавина лечится около 18 тысяч детей. 100 тысяч приезжают на консультации. Каждый день 200 малышей проходят через приемные покои с острой патологией. Улыбкотерапию здесь проводят каждую неделю.