В Перми прошел фестиваль по безопасности дорожного движения «Отдыхаем по правилам»

Сегодня, в Международный день защиты детей, сотрудники Госавтоинспекции краевого центра провели для ребят фестиваль по безопасности дорожного движения «Отдыхаем по правилам». Мероприятие прошло в амфитеатре на набережной реки Кама.

Несмотря на погоду, на праздник пришли более 200 детей. Стражи порядка, поздравив ребят с праздником и началом долгожданных летних каникул, пожелали им провести лето безопасно.

Затем перед детьми выступили военно-музыкальный взвод и хоровой коллектив кадетской роты имени капитана В. Н. Татищева, а также образцовые детские творческие коллективы г. Перми. Наиболее запоминающимся для школьников стало выступление группы «Дорожный PROсвет». Солисты рассказали детям, как правильно читать рэп и исполнили песню «Полиция — милиция».

Праздник продолжался 2 часа. За это время дети успели не только потанцевать и поучаствовать в викторине по ПДД, но и получить сладкие подарки и воздушные шары.