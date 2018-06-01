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В Перми прошел фестиваль по безопасности дорожного движения «Отдыхаем по правилам»
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В Перми прошел фестиваль по безопасности дорожного движения «Отдыхаем по правилам» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
Сегодня, в Международный день защиты детей, сотрудники Госавтоинспекции краевого центра провели для ребят фестиваль по безопасности дорожного движения «Отдыхаем по правилам». Мероприятие прошло в амфитеатре на набережной реки Кама.
Несмотря на погоду, на праздник пришли более 200 детей. Стражи порядка, поздравив ребят с праздником и началом долгожданных летних каникул, пожелали им провести лето безопасно.
Затем перед детьми выступили военно-музыкальный взвод и хоровой коллектив кадетской роты имени капитана В. Н. Татищева, а также образцовые детские творческие коллективы г. Перми. Наиболее запоминающимся для школьников стало выступление группы «Дорожный PROсвет». Солисты рассказали детям, как правильно читать рэп и исполнили песню «Полиция — милиция».
Праздник продолжался 2 часа. За это время дети успели не только потанцевать и поучаствовать в викторине по ПДД, но и получить сладкие подарки и воздушные шары.
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