Настоятель храмового комплекса посетил реабилитационный центр

Фото: официальный сайт храмового комплекса

Настоятель храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и во имя Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Александр Балгей посетил Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Ягодка» в поселке Шишкин лес поселения Михайлово-Ярцевское. Об этом стало известно 1 июня.

Для воспитанников учреждения пригласили артистов с животными. Они показали театрализованное представление. После праздника детям вручили подарки. Их купили на средства, собранные на благотворительных акциях и базарах.

Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. В организации встречи приняли участие добровольцы социальной службы «Милосердие», отметили на официальном сайте храмового комплекса.