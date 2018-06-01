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Настоятель храмового комплекса посетил реабилитационный центр
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Настоятель храмового комплекса посетил реабилитационный центр 

Администрация городского округа Щербинка 54 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт храмового комплекса
Настоятель храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и во имя Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Александр Балгей посетил Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Ягодка» в поселке Шишкин лес поселения Михайлово-Ярцевское. Об этом стало известно 1 июня.
Для воспитанников учреждения пригласили артистов с животными. Они показали театрализованное представление. После праздника детям вручили подарки. Их купили на средства, собранные на благотворительных акциях и базарах.
Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. В организации встречи приняли участие добровольцы социальной службы «Милосердие», отметили на официальном сайте храмового комплекса.
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