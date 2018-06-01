Маленькие шпионы и королевы красоты: в Академическом отпраздновали День защиты детей

Стадион между школами № 16 и № 19 в Академическом как магнитом притягивает детей разного возраста. Каждый год 1 июня маленькие жители микрорайона находят здесь развлечения на любой вкус и цвет, обрести новых друзей, вдоволь отведать сладостей, — одним словом отпраздновать первый день летних каникул.

«Первое июня, день защиты детей, — это всегда начало летних каникул. Я думаю, несмотря на то, что сегодня относительно холодно, лето к нам придет: будет тепло, солнечно и вы за эти каникулы хорошо отдохнете, загорите, подрастете и, главное, наберете вес и силы к следующему учебному году», — приветствовал школьников и дошколят председатель совета директоров АО «РСГ — Академическое» Виктор Киселев

Несмотря на прохладный день на праздничную площадку пришли около сотни жителей Академического. На сцене для них выступали творческие коллективы. Вокруг сцены расположились аттракционы, батутные горки и масса других развлечений. Каждый нашел себе дело по душе.

Будущие художники вооружились мелками и устроили художественный баттл.

Любителей сложных задач привлек турнир по шахматам и открывшаяся школа шпионов, в которой для детей приготовили задачи и головоломки на внимательность и эрудицию.

Очередь из желающих выросла возле новинки этого сезона: салона красоты под открытым небом. Юные модницы спешили здесь накрасить свои ногти.

Самые спортивные во время праздника состязались: на футбольном поле прошел матч между воспитанниками спортивной школы «Юность» и спортивной школы «Синтур».

«Хорошо вам отдохнуть, чтобы вы бодрые, здоровые, веселые, отдохнувшие 1 сентября снова зашли в наши замечательные школы!» — напутствовал детей директор управляющей компании «Аадемический» Николай Смирнягин.

Гастрономические удовольствия дети могли получить на празднике, отведав сладкой ваты, поп-корна или печеных яблок в глазури.

«У меня трое детей, маленькая дома, я с двумя пришла сюда. Посещаем праздник в день защиты детей в Академическом каждый год. В прошлом, конечно, мы были в футболках, в этом — втолстовках тепленьких. Но не дома же сидеть из-за погоды», — высказала настроение большинства присутствующих корреспонденту «ФедералПресс» жительница микрорайона Юлия Усманова. Старших двоих детей женщины каждый год приводит повеселиться на детский праздник 1 июня.

Фото: Екатерина Кириченко.