Малышам из Киевского расскажут про День России

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Сотрудники дошкольного учреждения №45 поселения Киевский организуют мероприятие для детей. Оно состоится 9 июня.

— Творческая встреча будет посвящена Дню России. Для ребят мы подготовили интересную программу. Праздник состоится во всех группах. Самые младшие ребята нарисуют тематические картины, более взрослые — пройдут квест. Кроме того, под чутким руководством воспитателей дети сделают разноцветный флаг из соленого теста, — уточнили сотрудники дошкольного учреждения №45 поселения Киевский.

Они добавили, что в конце праздника состоится небольшой концерт. Мероприятие смогут посетить и родители малышей.