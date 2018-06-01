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Малышам из Киевского расскажут про День России
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Малышам из Киевского расскажут про День России 

Префектура ТиНАО города Москвы 48 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники дошкольного учреждения №45 поселения Киевский организуют мероприятие для детей. Оно состоится 9 июня.
— Творческая встреча будет посвящена Дню России. Для ребят мы подготовили интересную программу. Праздник состоится во всех группах. Самые младшие ребята нарисуют тематические картины, более взрослые — пройдут квест. Кроме того, под чутким руководством воспитателей дети сделают разноцветный флаг из соленого теста, — уточнили сотрудники дошкольного учреждения №45 поселения Киевский.
Они добавили, что в конце праздника состоится небольшой концерт. Мероприятие смогут посетить и родители малышей.
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