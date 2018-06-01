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В дошкольном корпусе школы № 1534 отметили День защиты детей веселым праздником
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В дошкольном корпусе школы № 1534 отметили День защиты детей веселым праздником 

Твоя Газета 42 минуты назад
Фото: Твоя Газета
Сегодня, 1 июня, в дошкольном корпусе № 3 прошел веселый праздник «День защиты детей», на котором ребят ждали клоуны и увлекательные игры.
В День защиты детей малышей школы № 1534 посетили веселые клоуны, которые провели с ними подвижные игры, веселые эстафеты, исполнили зажигательные танцы. Продолжился праздник на прогулочных участках. Развлечения, конкурс рисунков на асфальте, и многое-многое другое надолго запомнится главным героям праздника.
Напомним, что Международный день детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
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