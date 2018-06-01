Все врачи за два часа: по новой схеме медосмотр начали проходить и трёхлетки

Все необходимые специалисты — в соседних кабинетах, а медосмотр занимает не больше двух часов. В Перми по новой схеме медосмотра начали обследовать трёхлетних малышей. Рассказываем, как это работает.

— Была огромная проблема по прохождению медосмотров детьми определенного возраста. Самый проблемный возраст — это год. Человеку самостоятельно приходилось записываться к восьми специалистам, и это по времени было растянуто до двух недель, — говорит министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев . — Мы логистику изучили и ввели так называемую новую схему осмотра.

В каждой поликлинике существует электронная медицинская система, которая, как поясняют в Минздраве , всех детей знает. Педиатр видит, сколько малышей на текущей неделе достигает определенного возраста, и автоматически записывает их на этот медосмотр. После этого родителям звонят и вызывают в поликлинику по месту прописки на конкретное время. Например, «ждём вас в четверг 12 часов дня для прохождения медосмотра».

Родитель в приходит в назначенное время в медучреждение. Там в течение двух часов в соседних кабинетах ведут приём все необходимые специалисты: педиатр, невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед, а также ребёнку делают ЭКГ и анализ крови и мочи.

В Перми работа по такой схеме реализована во всех детских поликлиниках для годовалых детей. Сейчас схема начала работать и для детей, достигших трёхлетнего возраста.

— Тоже в течение двух часов дети при достижении трёх лет проходят медосмотр, — рассказывает Дмитрий Матвеев. — Будем выходить и в край, крупные города региона с этой технологией.

В некоторых поликлиниках такой медосмотр и вовсе занимает час. Чтобы осмотреть всех детей, такие профосмотры в большинстве поликлиник достаточно устраивать один раз в неделю, в каких-то два — зависит это от числа прикреплённых детей.

Ранее 59.ru рассказывал, как система в Перми начинала работать.