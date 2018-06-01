В Ховрино пройдет конкурс рисунков на асфальте

В районе Ховрино 6 июня на детской площадке по адресу ул. Зеленоградская, д. 17 пройдет конкурс рисунков «Радуга лета». Организатором выступил МБУ «ДТ Ховрино».

С наступлением теплых деньков дети много времени проводят на свежем воздухе. Мелки для рисования на асфальте это такой же непременный атрибут летних игр на улице, как, например, ведерко, лопатка, формочки для куличиков и мыльные пузыри.

Рисование на асфальте — это не только веселое занятие во время прогулки. Это и творчество, и познание окружающего мира. Рисовать асфальтными мелками и водой — это совсем не то же самое, что водить по бумаге карандашом или кисточкой. Здесь совсем другие ощущения.

Дети, рисуя на асфальте, получат положительные эмоции, поэтому для них творчество — это не только результат в конце работы, сколько сам процесс. И не столь важно, насколько правильный рисунок получится, главное ребенок проявит свою фантазию и получит удовольствие от процесса.