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Праздник пришел и к юным пациентам окружной клинической больницы Ханты-Мансийска
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Праздник пришел и к юным пациентам окружной клинической больницы Ханты-Мансийска 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 10 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
С Международным днем защиты детей ребят поздравили специалисты культурно-досугового центра «Октябрь». Для юных пациентов Окружной клинической больницы была проведена игровая развлекательная программа.
В день защиты детей к мальчишкам и девчонкам, находящимся на стационарном лечении педиатрического отделения ОКБ, пришли Люся и Антошка. Они поздравили ребят с Днем защиты детей, пожелали скорейшего выздоровления и сыграли в интересные игры. После массового танца в игровой комнате Люся и Антошка вручили детям набор конструкторов — подарок от культурно-досугового центра «Октябрь».
Развлекательные программы продолжились в детской поликлинике и инфекционном отделении окружной больницы. Там Люся и Антошка подарили каждому юному пациенту яркий воздушный шарик, а веселые игры и активные танцы зарядили всех участников праздника хорошим настроением.
Напомним, что праздничные мероприятия, приуроченные Международному дню защиты детей будут проводиться также и в выходные дни 2 и 3 июня. Ознакомиться с планом мероприятий можно здесь.
Обращаем ваше внимание, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в программе произошли изменения.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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