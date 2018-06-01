Сергей Собянин рассказал о планах развития Морозовской больницы

Новый корпус — только начало

По словам Сергея Собянина, новый корпус Морозовской больницы принял первых пациентов несколько месяцев назад. Сегодня он выходит на полную мощность. В корпусе созданы самые лучшие условия для лечения маленьких пациентов и комфортного пребывания родителей.

Но на этом развитие Морозовской больницы не заканчивается. В ближайшие годы Правительство Москвы планирует построить еще один корпус. В нем дети с онкозаболеваниями смогут получать протонную терапию, один из самых современных видов лечения.

«Это крупнейший медицинский детский центр — здесь совмещены все лучшие мировые технологии. Это уникальный центр и для страны, и в мире таких центров, наверное, единицы», — сказал Сергей Собянин.

Строительство нового многопрофильного лечебного корпуса — совместный проект Минздрава России и Правительства Москвы. Финансирование работ велось за счет городского и федерального бюджетов.

Строительство началось в январе 2014 года и завершилось в начале 2017-го. Здание возвели на месте снесенных одноэтажных корпусов инфекционного отделения 1930-х годов постройки, находившихся в аварийном состоянии.

Новый корпус рассчитан на 500 коек. В год здесь смогут оказывать стационарную и амбулаторную помощь 70–80 тысячам детей и подростков.

Этажи здоровья

Общая площадь здания — 71 тысяча квадратных метров, высота — семь этажей (плюс цоколь и технический этаж). Здесь же расположены автостоянка на 195 машино-мест, технические и служебно-бытовые помещения. На первом этаже посетители могут перекусить буфете, рассчитанном на 20 мест. Первичную помощь оказывают в приемном и боксированном отделениях (40 коек).

На втором этаже находятся отделения экстренной абдоминальной и гнойной хирургии (40 коек), оториноларингологии (50 коек) и эндокринологии (50 коек). Третий заняли отделения функциональной диагностики, эндоскопии, травматологии и ортопедии (40 коек), плановой хирургии и урологии (40 коек), а также конференц-зал, вмещающий 100 человек.

Отделения онкологии и гематологии (70 коек) расположены на четвертом этаже, здесь же разместили блок интенсивной терапии (шесть коек) и отделение офтальмологии и микрохирургии глаза (60 коек).

Манипуляции по трансплантации костного мозга проводят в профильном отделении на пятом этаже (здесь 10 коек), рядом расположены отделения нейрохирургии и нейроонкологии (60 коек), оба оснащены блоками интенсивной терапии на шесть коек каждый. Также на пятом этаже предусмотрено 40 коек отделения кардиоревматологии и пульмонологии.

Шестой этаж занимают операционный блок (12 операционных), отделения анестезиологии и реанимации (15 коек), лучевой диагностики, административно-хозяйственные помещения. На седьмом этаже находятся отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, клинико-диагностическая лаборатория, пищеблок со столовой (100 мест), конференц-зал (200 мест), административно-хозяйственные помещения.

Для оснащения корпуса закуплено около трех тысяч единиц медицинского оборудования: новейшие компьютерные и магнитно-резонансные томографы (МРТ-1.5 тесла, МРТ-3 тесла), рентген-диагностические и рентген-хирургические аппараты, ультразвуковые диагностические системы, а также большое количество диагностических, профилактических и хирургических приборов.

Позаботились в больнице и о комфорте пациентов и их родных. Для них подготовили одно— и двухместные палаты. В каждой установлены тревожная кнопка и система видеонаблюдения за. Для мам предусмотрены отдельные спальные места, в палатах есть душ и туалет.

Для удобства пациентов и сотрудников построено два новых въезда на территорию больницы с 3-го Люсиновского переулка: в подземную часть нового корпуса и к приемному отделению. Для прогулок и отдыха благоустроено два внутренних дворика площадью 500 квадратных метров.

Новая медицина

Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволил Морозовской больнице открыть новые направления медицинской помощи, а также сделать значительно лучше работу уже существующих отделений. Теперь больница будет работать по системе открытой реанимации. Это значит, что родители смогут сопровождать ребенка на операцию до введения наркоза и присутствовать при его пробуждении после хирургического вмешательства. Заработало новое отделение экстренной детской кардиохирургии, где уже проведены первые операции на открытом сердце. Их делают и младенцам в первые дни жизни, когда важно не упустить такое заболевание, как врожденный порок сердца.

Впервые в городском здравоохранении открыто отделение для лечения детей с нарушением сердечного ритма. При необходимости маленьким пациентам устанавливают кардиостимуляторы — им больше не грозит внезапная остановка сердца или потеря сознания, с кардиостимулятором ребенок может вести полноценную жизнь.

Кардиохирургический центр обеспечивает новый уровень кардиологического скрининга новорожденных. По вызову в роддом выезжает детский реанимобиль, врачи проводят диагностику, при необходимости ребенка сразу везут на операцию. В прошлом году медики Морозовской больницы проконсультировали 1264 ребенка.

Также в больнице открыт единственный в стране центр детского инсульта. Есть все необходимое для оказания своевременной помощи, включая мощный МРТ-3 тесла с режимом ангиографии, работающий круглосуточно. Сразу же после диагностики можно провести процедуру тромболизиса, когда специальные вещества, которые вводятся ребенку внутривенно, растворяют тромб в сосудах головного мозга.

Открытие нового корпуса позволило модернизировать отделение онкогематологии. Впервые в городском здравоохранении создано отделение пересадки костного мозга. Уже четыре маленьких пациента получили такую помощь. В отделении применяются самые передовые методы лечения — таргетная химиотерапия, клеточная, генно-инженерная биологическая терапия. Лекарство действует только на пораженные раком клетки, уничтожая их и не затрагивая другие ткани и органы.

Важно, что для детей созданы комфортные условия во время проведения химиотерапии. Утром ребенок вместе с мамой приходит на лечение, потом отдыхает в специальной палате, а вечером идет домой. Для пациентов в тяжелом состоянии созданы стерильные палаты.

В новом корпусе целый этаж отведен под операционные, оснащенные в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Расширены отделения реанимации и интенсивной терапии. Более 90 процентов операций выполняется малотравматичными методами — с минимальным разрезом. Для таких операций больницу оснастили эндоскопическими стойками последнего поколения. В среднем ребенок проводит в медучреждении три дня. После выписки юный пациент находится под наблюдением специалиста.

В новом корпусе созданы все условия для лечения инфекционных заболеваний. На первом этаже расположено 40 современных комфортабельных мельцеровских боксов, в которых пациенты могут находиться в сопровождении родителей. Боксы оснащены современными консолями для подачи кислорода и системой наблюдения за состоянием пациента. Возле постели больного находится кнопка для вызова медсестры. Вся диагностика проводится на месте — в боксе берут анализы, с помощью передвижных аппаратов проводят рентгеновскую и ультразвуковую диагностику. Необходимые консультации врачи-специалисты также дают у постели больного.

Исследования на аппаратах КТ и МРТ теперь тоже делают в новом корпусе — больше не нужно перевозить ребенка по улице. Здесь же дежурит круглосуточная бригада, в которую входят 16 детских врачей-специалистов, и есть все необходимое оборудование для проведения обследований.

Удобно в новом корпусе и медперсоналу: у каждого врача есть свое рабочее автоматизированное место. В компьютере — электронная история болезни ребенка, которую можно смотреть в динамике. Проводятся видеозапись и трансляция операций. Например, анестезиологи видят, что делают хирурги, на каком этапе операция. Это важно для эффективной работы бригады. За ходом операции могут следить ординаторы и студенты. Также в распоряжении врачей — ординаторские, спортзалы, буфет и парковка.

Гость из Кремля

В ходе визита в Морозовскую больницу Президент России посетил пациентов. Владимир Путин зашел в палату к Савелию К., которому 4 июня исполнится семь лет.

У мальчика дисплазия почек. Он поступил в Морозовскую больницу 22 мая в плановом порядке для проведения пересадки почки от донора (отца). Трансплантация прошла 29 мая. Сейчас пациент и донор чувствуют себя хорошо.

Приняла в своей палате Президента и шестнадцатилетняя Елизавета С. У нее случилось нетравматическое внутричерепное кровоизлияние (детский инсульт). 27 февраля ей внезапно стало плохо, на следующий день семья обратилась в Морозовскую больницу, здесь ей оказали помощь, а 2 апреля провели тотальную эндоваскулярную эмболизацию АВМ правой затылочной доли с применением неадгезивной клеевой композиции (с помощью малоинвазивных щадящих методов хирурги заклеили пораженные сосуды мозга и остановили кровотечение).

Сейчас Елизавета проходит реабилитацию.

Старейшая детская больница Москвы

Морозовская детская городская клиническая больница была основана в 1903 году. Это одно из старейших медицинских учреждений Москвы.

Общая площадь территории — девять гектаров. Основные корпуса расположены в центре столицы — в 4-м Добрынинском переулке.

В структуру медучреждения входят 47 отделений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детям. Всего в больнице 1025 коек. Также есть 46 реанимационных коек и пять коек дневного стационара.

Здесь работают 2583 сотрудника, в том числе 582 врача. Среди врачей — 48 докторов медицинских наук, 107 кандидатов медицинских наук, два заслуженных врача России и два заслуженных врача Москвы.

В 2017 году в Морозовской больнице было вылечено около 126 тысяч пациентов — на 19 процентов больше, чем в 2016-м (106 тысяч пациентов). А за первый квартал этого года медицинскую помощь получили 36 тысяч детей.

Три четверти госпитализаций проводится по экстренным показаниям. В Морозовскую больницу привозят пациентов и в крайне тяжелом состоянии: здесь без выходных в круглосуточном режиме работает бригада врачей-специалистов (педиатров, детских хирургов, травматологов-ортопедов, челюстно-лицевых хирургов, нейрохирургов), оказывающих экстренную многопрофильную медицинскую помощь.

За последние семь лет в Морозовской больнице были внедрены новые высокотехнологичные методики лечения больных в уроандрологии, нейрохирургии, травматологии, ортопедии, офтальмологии, оториноларингологии, детской эндокринологии. Укомплектованы уникальные операционные нейрохирургического и офтальмологического профиля, открыта реанимация для новорожденных и недоношенных детей на 12 коек. Сформированы 13 центров городской специализированной медицинской помощи для детей и подростков по направлениям цереброваскулярной патологии, ревматологии, детской онкологии и гематологии, детской эндокринологии и детской гастроэнтерологии.

В рамках программы модернизации столичного здравоохранения в 2011–2017 годах в Морозовской больнице было установлено свыше 2,4 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ультразвуковые системы, видеоэндоскопические стойки, цифровые рентгеновские комплексы, аппаратура для искусственной вентиляции легких новорожденных и инкубаторы для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела, высокотехнологичное лабораторное оборудование и другая современная техника.

Отремонтированы и введены в эксплуатацию инфекционное отделение (мельцеровские боксы) на 30 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей на 12 коек, отделение общей реанимации и интенсивной терапии на девять коек, отделение неонатологии, неврологии и микрохирургии глаза для детей грудного возраста на 40 коек.

Проведен текущий ремонт клинико-диагностической лаборатории, отделения гастроэнтерологии, детской эндоскопии, отделения лучевой диагностики и трех операционных. Полностью заменена система подачи медицинских газов в больнице.

Готовим кадры

В 2015 году Морозовская больница получила лицензию на осуществление образовательной деятельности, сейчас это центр постдипломного педиатрического образования. Профессиональная подготовка по программе клинической ординатуры ведется по специальностям «педиатрия», «детская хирургия», «детская эндокринология», «оториноларингология», «офтальмология».

В июле прошлого года состоялся первый выпуск девяти врачей, успешно прошедших ординатуру в Морозовской больнице. В их числе шесть педиатров, два отоларинголога, один офтальмолог и один детский эндокринолог. Сейчас в ординатуре учатся 64 врача по пяти специальностям.

Морозовская больница стала клинической базой для 15 кафедр трех медицинских вузов Москвы (РНИМУ имени Н. И. Пирогова, РМАПО, РУДН ). Активно сотрудничает с Национальным центром здоровья детей, Институтом педиатрии и детской хирургии, Научным центром сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии и другими федеральными и городскими учреждениями здравоохранения.

Протоны в деле

Строительство нового корпуса не завершает программу развития старейшей московской детской больницы. Сейчас идет проектирование еще одного корпуса — протонного (центра лучевой терапии).

В 2017 году под наблюдением детских онкологов находилось 2074 ребенка (данные регионального сегмента российского канцер-регистра). К числу пациентов ежегодно добавляются 10–20 процентов впервые заболевших детей, а также 13–25 процентов детей с рецидивами и/или прогрессией опухолевых заболеваний. Таким образом, ежегодно лучевая терапия показана 500–550 пациентам детского возраста.

Коечный фонд города по профилю «детская онкология» — 190 коек, в том числе 155 коек в Морозовской больнице и 35 коек в НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Консолидированная работа детских онкологических стационаров Москвы позволила расширить спектр медицинской помощи при злокачественных заболеваниях, к которым относятся все классифицированные виды опухолей центральной нервной системы, включая опухоли ствола головного мозга, для которых оптимальным и единственным методом лечения является лучевая терапия, опухоли костей, орбит, мягких тканей, эндокринные, гистиоцитарные заболевания, гемобластозы.

Вместе с тем пока отсутствует городская педиатрическая клиника с возможностями проведения дистанционной лучевой терапии. Маленькие москвичи со злокачественными и доброкачественными новообразованиями проходят курсы лучевой терапии в федеральных и академических медицинских учреждениях.

Протонный корпус (центр лучевой терапии) Морозовской больницы с возможностями проведения протонной терапии станет одним из первых в системе государственного здравоохранения России и сможет принимать до 1450 пациентов в год, включая детей младшего возраста, которым сеанс лечения проводится под общим наркозом.

Планируемая численность сотрудников нового отделения радиотерапии — 53 человека, в том числе врачи — лучевые терапевты, врачи-рентгенологи, медицинские физики, средний и младший медицинский персонал.

Детское здравоохранение Москвы

Одно из важнейших направлений работы Правительства Москвы — повышение качества оказания медицинской помощи детям.

В городе сформирована многоуровневая система, которая включает:

— помощь новорожденным — 27 акушерских стационаров, являющихся структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц, в том числе четыре стационара имеют статус перинатальных центров;

— первичную медико-санитарную помощь — 77 учреждений (40 детских городских поликлиник, четыре педиатрических отделения на базе взрослых городских поликлиник, шесть детских поликлинических отделений на базе взрослых стационаров, три детских отделения на базе детских стационаров, 24 детские стоматологические поликлиники);

— специализированную (стационарную) помощь — 11 учреждений (пять детских больниц, одна инфекционная больница, одна психиатрическая больница, НПЦ детской психоневрологии, НПЦ психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого);

— паллиативную помощь — три учреждения (Морозовская детская городская клиническая больница, детская городская клиническая больница № 13 имени Н. Ф. Филатова, НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого).

Система родовспоможения

В 2017 году в Москве зарегистрировано 133 889 родившихся (в 2016-м — 145 252 ребенка, 2015-м — 142 390 детей).

Благодаря мероприятиям по улучшению медицинской помощи матерям и детям младенческая смертность в Москве снизилась на 33 процента — с 8,4 случая в 2010 году до 5,6 случая в 2017-м на одну тысячу родившихся живыми. Это хороший показатель для крупных городов мира (данные по младенческой смертности приведены с учетом перехода на новые критерии живорождения).

Новорожденные проходят аудиологический скрининг (на нарушения слуха) и неонатальный скрининг (на пять форм наследственных заболеваний — фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию, муковисцидоз). Это позволяет вовремя диагностировать наследственные и врожденные, в том числе редкие (орфанные), заболевания и оказать необходимую медицинскую помощь.

В прошлом году эти два вида скрининг-обследования прошли свыше 128 тысяч детей. Нарушения слуха были обнаружены у 915 детей. Также было выявлено 20 случаев адреногенитального синдрома, три случая галактоземии, 13 случаев муковисцидоза, 37 случаев фенилкетонурии и 67 случаев врожденного гипотиреоза. Все дети с заболеваниями получают необходимую медицинскую помощь, их бесплатно обеспечивают специализированными продуктами лечебного питания.

На начало 2018 года в московском сегменте федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, состояло 1599 человек, в том числе 827 детей.

А с середины 2016-го в референс-центре орфанных заболеваний Морозовской больницы проводится селективный скрининг на наследственные заболевания обмена веществ у детей. За 2017 год было проведено 2228 исследований. Установлен диагноз наследственной патологии обмена у 12 пациентов.

Общее количество акушерских коек в городских стационарах — 3664. Их средняя занятость не превышает 75–80 процентов. Организовано 19 объединений «женская консультация — родильный дом — ГКБ», где беременные женщины могут получить весь спектр медицинских услуг.

В 2011–2017 годах было проведено переоснащение учреждений родовспоможения современным оборудованием. Всего туда поставили 6,2 тысячи единиц оборудования: реанимационные системы, инкубаторы для новорожденных, аппараты УЗИ, кувезы и другое.

Для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, были предусмотрены дополнительные койки в отделениях патологии и реанимации. В основном завершена программа капитального ремонта и преобразования родильных домов в современные комфортные акушерские стационары.

Ведется и планируется строительство перинатально-кардиологического корпуса на 330 коек в ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, неонатального корпуса на 76 коек с консультативно-диагностическим центром на 150 посещений в смену в роддоме № 4 ГКБ имени В. В. Виноградова, родильного дома на 160 коек в составе новой больницы в Коммунарке.

Первичная медико-санитарная помощь

В 2017 году число посещений детских городских поликлиник составило порядка 28,4 миллиона (без учета визитов к стоматологам). Были проведены профилактические медосмотры свыше 1,8 миллиона детей с первых дней жизни и до 17 лет.

На учете в поликлиниках в прошлом году состояли 39 848 детей-инвалидов с первых дней жизни и до 17 лет, в том числе 23 518 мальчиков и 16 330 девочек. Впервые в 2017-м была установлена инвалидность 3751 ребенку (2189 мальчиков и 1562 девочки), что составляет 9,4 процента от общего числа детей-инвалидов. Среди заболеваний, ставших причиной инвалидности, преобладали болезни нервной системы (24 процента), врожденные аномалии (22 процента), психические расстройства и расстройства поведения (19 процентов).

Для формирования здорового образа жизни работают 18 центров здоровья для детей и подростков. В 2017 году в них обратились порядка 80,5 тысячи детей. По результатам обследования для каждого обратившегося ребенка был составлен индивидуальный план оздоровления.

С 2016 года детские поликлиники работают по новому стандарту, который включает:

— единую навигацию, консультирование пациентов у инфоматов, удобные маршруты между кабинетами врачей, новую регистратуру — ресепшен;

— повышенный комфорт пребывания — комфортные зоны ожидания, игровые зоны и места для кормления, кулеры, автоматы с продуктами и напитками;

— информационную поддержку — материалы на сайтах поликлиник, буклеты, брошюры, листовки с полезной информацией.

Специализированная (стационарная) медицинская помощь

Общий коечный фонд для детей в городских стационарах составляет 7080 коек (по сравнению с 2017 годом увеличился на 52 койки, или на 0,7 процента).

В 2017-м медицинскую помощь в стационарах Москвы получили 404,2 тысячи детей. Среднегодовая занятость койки увеличилась и составила 338 дней.

Показатель больничной летальности снизился до 0,19 процента.

Паллиативная помощь

Общий коечный фонд для детей в городских стационарах составляет 67 коек.

В 2017 году паллиативную помощь в условиях стационара получили 358 детей (в 2016-м — 342 ребенка, в 2015-м — 273 ребенка).

Выездная патронажная служба организована в Детской городской клинической больнице № 13 имени Н. Ф. Филатова и НПЦ специализированной медицинской детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого. В прошлом году проведено 2042 посещения детей на дому (в 2016-м — 2025 посещений, в 2015-м — 2003 посещения).

Профилактика заболеваний

В соответствии с национальным и региональным календарями профилактических прививок в государственных медицинских организациях Москвы проводят иммунизацию детей против 15 инфекций: туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекций, гриппа, вирусного гепатита А, вируса папилломы человека, ветряной оспы.

В 2017 году детям было сделано свыше 3,6 миллиона прививок (на 8,3 процента больше, чем в 2015-м). В частности, против дифтерии и столбняка вакцинированы 109 тысяч детей (ревакцинированы 278,5 тысячи), против коклюша — 106,2 тысячи детей (ревакцинированы 96,7 тысячи), против полиомиелита — 94,2 тысячи детей (ревакцинированы 292 тысячи), против вирусного гепатита В трехкратно привиты 109,8 тысячи детей, против кори вакцинированы 116,5 тысячи детей (ревакцинированы 102,6 тысячи), против краснухи — 112 тысяч детей (ревакцинированы 100,1 тысячи), против эпидемического паротита — 116,3 тысячи детей (ревакцинированы 102,6 тысячи), против туберкулеза — 109,3 тысячи новорожденных, против пневмококковой инфекции — 86,7 тысячи детей в возрасте до одного года, против ротавирусной инфекции — более 22 тысяч детей в возрасте до одного года (данные за 2015–2017 годы).

Против гриппа в эпидсезон 2017–2018 года было привито порядка 1,1 миллиона детей.

Пилотный проект «ЕМИАС. Школа»

В рамках проекта проводится информатизация рабочих мест в медицинских кабинетах школ.

Департамент информационных технологий Москвы совместно со столичным Департаментом здравоохранения разработал прототип модуля Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы — «ЕМИАС. Школа». Сейчас его тестируют в пяти образовательных учреждениях, участвующих в пилотном проекте.

В перспективе модуль планируется интегрировать с электронной медицинской картой, что обеспечит быстрый доступ к информации о состоянии здоровья ребенка сотрудникам поликлиник и медкабинетов школ, электронным дневником учащегося, что позволит информировать родителей о планирующихся вакцинациях, рекомендациях по результатам проведения профилактических осмот​ров, а также о каждом посещении ребенком медицинского кабинета.

С сентября этого года новыми автоматизированными рабочими местами планируется оснастить все медицинские кабинеты московских школ и внедрить в повседневную школьную жизнь модуль «ЕМИАС. Школа».

Реализация пилотного проекта позволит повысить качество оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним и улучшить профилактическую работу в период учебы в школе.