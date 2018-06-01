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Фестиваль профессий, мороженое и аттракционы: мэр Калининграда поздравил юных калининградцев с Днём защиты детей
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Фестиваль профессий, мороженое и аттракционы: мэр Калининграда поздравил юных калининградцев с Днём защиты детей 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Глава Калининграда Алексей Силанов поздравил юных горожан с Днём защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Это счастье — видеть со сцены светлые, прекрасные, добрые лица и при этом понимать всю ответственность, которая сегодня возложена на органы власти, чтобы все эти ребята получили качественное образование, получили профессиональное образование и затем вернулись, чтобы определить будущее нашего Калининграда. Наша забота выражается в развитии социальной сферы, в строительстве детских садов, школ, учреждений молодёжи и спорта", — сказал Алексей Силанов после церемонии, отвечая на вопросы журналистов о задачах муниципалитета. Глава города также принял участие в открытии Детского фестиваля профессий, который прошёл в парке «Юность». Здесь ребята могли получить первые впечатления и приобщиться к азам множества профессий — от ветеринара до радиохимика.
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