Фестиваль профессий, мороженое и аттракционы: мэр Калининграда поздравил юных калининградцев с Днём защиты детей

Глава Калининграда Алексей Силанов поздравил юных горожан с Днём защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Это счастье — видеть со сцены светлые, прекрасные, добрые лица и при этом понимать всю ответственность, которая сегодня возложена на органы власти, чтобы все эти ребята получили качественное образование, получили профессиональное образование и затем вернулись, чтобы определить будущее нашего Калининграда. Наша забота выражается в развитии социальной сферы, в строительстве детских садов, школ, учреждений молодёжи и спорта", — сказал Алексей Силанов после церемонии, отвечая на вопросы журналистов о задачах муниципалитета. Глава города также принял участие в открытии Детского фестиваля профессий, который прошёл в парке «Юность». Здесь ребята могли получить первые впечатления и приобщиться к азам множества профессий — от ветеринара до радиохимика.