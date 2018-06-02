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В Калининграде прошел первый детский фестиваль профессий
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В Калининграде прошел первый детский фестиваль профессий 

Вести Калининград 10 минут назад
Фото: Вести Калининград
Более 20 тематических площадок для детей в возрасте от пяти лет открылись в пятницу, 1 июня, в парке «Юность».
В рамках выставочного комплекса под открытым небом ребята и их родители могут не только узнать, чем занимаются люди разных профессий, но и «примерить» их на себя. Например, дошкольники стали настоящими ветеринарами и услышали, как бьется сердце у кролика, а школьники регулировали дорожное движение на перекрестке под руководством сотрудников ГИБДД.
В игровой форме свои профессии представляют студенты-волонтеры из всех колледжей и вузов региона, а также те, кто является признанным мастером своего дела.
Экспертами в трудоустройстве выступают представители министерства социальной политики региона и Центра занятости Калининградской области, которые проводят бесплатное тестирование по профориентации. Кроме того, для подростков работали лектории, где они получали подробную информацию о специальностях и технологиях будущего, знакомились с «Атласом новых профессий».
Открыли фестиваль министр социальной политики Анжелика Майстер и министр образования Светлана Трусенева. Они пожелали ребятам найти любимое ремесло, чтобы в будущем на заводы, предприятия, учреждения здравоохранения, образования и культуры пришли настоящие профессионалы своего дела, готовые применять новейшие технологии и совершать научные прорывы для экономики нашей страны.
«Такие интересные, познавательные и увлекательные фестивали — это не только игра, но и первый шаг наших детей к будущей профессии, возможность понять, что их интересует, к чему они будут стремиться, а для нас, взрослых, это «компас», позволяющий определить, в чем мы можем им помочь», — подчеркнула Анжелика Майстер.
На первый фестиваль профессий пришло более четырех тысяч человек, поэтому в следующем году организаторы планируют увеличить число площадок.
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