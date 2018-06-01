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Детский омбудсмен и губернатор Ленобласти посетят хоспис в Токсово
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Детский омбудсмен и губернатор Ленобласти посетят хоспис в Токсово 

Ivyborg.ru 1 час назад
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 2 июня посетят детский хоспис в Токсово.
Детском хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила открылся в середине апреля 2018 года в поселке Токсово Всеволожского района. В хосписе одновременно могут находиться до 30 маленьких пациентов. Для них оборудованы комфортные палаты, игровая комната, компьютерный класс, бассейн и гидромассажная ванна. Ежегодно паллиативную помощь смогут получать 350 детей.
Здание хосписа построено с благословения Русской православной церкви на пожертвования, средства благотворителей и областного бюджета, на территории прихода храма святого Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово
В настоящее время в регионе в реестр нуждающихся в оказании паллиантивной медицинской помощи включено около 500 детей.
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