Детский омбудсмен и губернатор Ленобласти посетят хоспис в Токсово

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 2 июня посетят детский хоспис в Токсово.

Детском хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила открылся в середине апреля 2018 года в поселке Токсово Всеволожского района. В хосписе одновременно могут находиться до 30 маленьких пациентов. Для них оборудованы комфортные палаты, игровая комната, компьютерный класс, бассейн и гидромассажная ванна. Ежегодно паллиативную помощь смогут получать 350 детей.

Здание хосписа построено с благословения Русской православной церкви на пожертвования, средства благотворителей и областного бюджета, на территории прихода храма святого Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово

В настоящее время в регионе в реестр нуждающихся в оказании паллиантивной медицинской помощи включено около 500 детей.