Ещё
В Москве прошёл третий ежегодный фестиваль «Здоровье и безопасность детей»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Москве прошёл третий ежегодный фестиваль «Здоровье и безопасность детей» 

Говорит Москва 1 час назад
Поздравить гостей фестиваля приехали артисты Оксана Федорова, Мария Кожевникова, Митя Фомин, Денис Майданов, а также байкеры из мотоклуба «Ночные Волки».
Солист Большого театра Карим Абдуллин исполнил для гостей фрагмент из «Лебединого озера», партии лебедей станцевали юные воспитанницы Мастерской балета Егора Симачева. В павильонах фестиваля были организованы мастер-классы Ассоциации ведущих производителей народных художественных промыслов («Русская палитра»): своё мастерство показали художники Гжельского фарфорового завода, Жостовской фабрики декоративной росписи, Хохломской росписи. Дети смогли попробовать свои силы в прославленных российских ремеслах.
«Наша задача — объединить усилия детских врачей, сотрудников образования, культуры, МЧС и общественных деятелей во имя сохранения здоровья детей. Мы приглашаем известных людей, артистов, детские творческие коллективы, чтобы в очередной раз привлечь широкое внимание родителей к необходимости следить за здоровьем детей, своевременно проходить обследования», — рассказал главный врач больницы, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
В парке перед Тушинской больницей можно было пройти диспансеризацию: отвести своего ребенка к врачу.
В павильоне здоровья работали педиатры, нефрологи, гастроэнтерологи, лоры, окулисты, эндокринологи, хирурги, ортопеды, неврологи, кардиологи, которые провели консультативные приемы всех желающих.
Организаторами мероприятия выступили Департамент здравоохранения Москвы, Детская городская клиническая больница им. З. А. Башляевой, ГУ МЧС России по Москве, а также Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Говорит Москва: последние новости
70% бедных людей в России — семьи с детьми, сообщил Минтруд Более 15 тысяч человек участвуют в марафоне «Бегущие сердца» Элтон Джон раздал слуховые аппараты детям в Ереване
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного1
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина14
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности7
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение