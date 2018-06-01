В Москве прошёл третий ежегодный фестиваль «Здоровье и безопасность детей»

Солист Большого театра Карим Абдуллин исполнил для гостей фрагмент из «Лебединого озера», партии лебедей станцевали юные воспитанницы Мастерской балета Егора Симачева. В павильонах фестиваля были организованы мастер-классы Ассоциации ведущих производителей народных художественных промыслов («Русская палитра»): своё мастерство показали художники Гжельского фарфорового завода, Жостовской фабрики декоративной росписи, Хохломской росписи. Дети смогли попробовать свои силы в прославленных российских ремеслах.

«Наша задача — объединить усилия детских врачей, сотрудников образования, культуры, МЧС и общественных деятелей во имя сохранения здоровья детей. Мы приглашаем известных людей, артистов, детские творческие коллективы, чтобы в очередной раз привлечь широкое внимание родителей к необходимости следить за здоровьем детей, своевременно проходить обследования», — рассказал главный врач больницы, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

В парке перед Тушинской больницей можно было пройти диспансеризацию: отвести своего ребенка к врачу.

В павильоне здоровья работали педиатры, нефрологи, гастроэнтерологи, лоры, окулисты, эндокринологи, хирурги, ортопеды, неврологи, кардиологи, которые провели консультативные приемы всех желающих.

Организаторами мероприятия выступили Департамент здравоохранения Москвы, Детская городская клиническая больница им. З. А. Башляевой, ГУ МЧС России по Москве, а также Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.